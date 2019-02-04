  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Babalarını öldürüp yakmışlardı: İfadeleri ortaya çıktı!

Babalarını öldürüp yakmışlardı: İfadeleri ortaya çıktı!

İZMİR'de, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (55) öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktulün oğlu Mehmet Hadi Öğüt (24), babasını kendisinin öldürmediğini ifade ederek, "Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 18:35 - Güncelleme: 04-02-2019 18:35

İZMİR'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklanan eşi Öznur (46) ile çocukları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada konuşan sanık Mehmet Hadi Öğüt, "Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey" dedi.

Torbalı'da, geçen 15 Nisan'da, ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt'ü evde öldürdükten sonra cesedi içine koydukları cipi ormanlıkta yaktıkları belirlenen eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BABAMI DURDURMASAYDIK BİZ HAYATTA OLMAYABİLİRDİK"

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz sanık C.G. ile iş adamının annesi Hatice Öğüt, kardeşi Fatma Bahar Narin ve tarafların avukatları katıldı.

Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten sanıklardan Batuhan Ata Öğüt, "Babamı durdurmasaydım biz hayatta olmayabilirdik. Bu hale gelmemizi istemezdim. Ağabeyim beni korumak istemeseydi belki burada tek başıma yargılanabilirdim" dedi.

Diğer sanık Mehmet Hadi Öğüt ise, olaydan sonra polisi aramadığı için suçluluk duyduğunu ifade ederek, "Savunmamı yazılı olarak yapmak istiyorum. Her şey çok ani gelişti. Babamla annemin arasına girip Batuhan gibi cesaret gösterebilseydim belki bu olay olmayacaktı. Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G.'yi aramak oldu. Batuhan'ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve sonucunda iki evladıyla birlikte cezaevine girdiği söyleyen sanık Öznur Öğüt, "Biz nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Benim suçum, günahım yok. Çocuklarımı bu halde görmeye dayanamıyorum. Eşimden korktukları için müdahale etmiyorlardı. Bizden şikayetçi olmalarının tek nedeni de eşimden kalan mal varlığı" ifadelerini kullandı.

İddia makamı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Babalarını öldürüp yakmışlardı: İfadeleri ortaya çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro