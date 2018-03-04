Babadan kan donduran itiraf! Çok konuştu boğdum...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı.

Babadan kan donduran itiraf! Çok konuştu boğdum...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 7 Şubat günü kalp krizinden öldüğü sanılan Kuzey Efe adındaki 4 yaşındaki çocuğun, öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi. Araba kullandığı sırada bir eliyle direksiyonu tutarken diğer eliyle uzun süre çocuğun ağzını kapatarak nefes alamamasına neden olan Hüseyin E. olaydan 13 gün sonra polise giderek teslim oldu. Kuzey Efe'nin cenazesinde de bulunan Hüseyin E. "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım." şeklinde ifade verdi. Kuzey Efe'nin annesi Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle birlikte ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açtı.

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Babadan kan donduran itiraf! Çok konuştu boğdum...

ARABA KULLANIRKEN BOĞDU: Balıkesir'in Edremit ilçesinde 7 Şubat günü kalp krizinden öldüğü sanılan Kuzey Efe adındaki 4 yaşındaki çocuğun, öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi. Araba kullandığı sırada bir eliyle direksiyonu tutarken diğer eliyle uzun süre çocuğun ağzını kapatarak nefes alamamasına neden olan Hüseyin E. olaydan 13 gün sonra polise giderek teslim oldu.

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Babadan kan donduran itiraf! Çok konuştu boğdum...

"ÇOK KONUŞTUĞU İÇİN..." Kuzey Efe'nin cenazesinde de bulunan Hüseyin E. "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım." şeklinde ifade verdi. Kuzey Efe'nin annesi Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle birlikte ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açtı.

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Babadan kan donduran itiraf! Çok konuştu boğdum...

ACILI ANNE: CEZASINI BULSUN... Günler sonra babası tarafından boğularak öldürüldüğü anlaşılan 3,5 yaşındaki Kuzey Efe Ersezgin için günlerdir gözyaşı döken Anneanne Nurten Güven, “ 3.5 yaşında ölen kuzey Efe Ersezgin’in anneannesiyim 7 Şubat 2018 tarihinde kalp krizi nedeniyle özel körfez hastanesinde vefat etti dediler. Ama asıl neden kalp krizi olmadığını 20 Şubat 2018 tarihinde babasının (Hüseyin Ersezgin) kendisi gidip teslim olduğunda öğrendim ki benim yavrumu arabada boğarak öldürmüş. Bu kendi ağzından çıkan ifadesidir. Şu an Burhaniye kapalı ceza evinde yatmaktadır bu caninin müebbet veya idam edilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.. Herkes duysun bu caniliği kanımın son damlasına kadar bunun peşini bırakmayacağım adalete güveniyorum” dedi.

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