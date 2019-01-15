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Babacan Holding'den kampanya

Babacan Holding'den kampanya

Babacan Holding, projeleri olan Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de kampanya başlattı. Babacan Premium projesinde 40 bin TL peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuluyor

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 02:53 - Güncelleme: 15-01-2019 02:53

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, her dönem cazip ödeme seçenekleri sunan Holding, yılın ilk kampanyasında yatırımcıları faizsiz konut sahibi yapmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin TL peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuluyor. Her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenler için ise 120 ay vadeli yüzde 0,98'lik faizle ödeme imkanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak imza attıkları projelerle sektöre prestij kazandırırken, sundukları "benzersiz" kampanyalarla da yatırımcı dostu bir holding olmayı başardıklarını kaydetti. 

Babacan, "Konumu ve konseptiyle sektörde farklı bir kulvar açan Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de başlattığımız yeni kampanyamızla yılın ilk fırsatını yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Bu sayede bir yandan yatırımcılarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırırken, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz kampanyamız sayesinde yatırımcılarımız, finansal zorluk yaşamadan Babacan Holding ailesine katılabilecekler." ifadelerini kullandı.

Babacan Premium ve Babacan Port Royal
Verilen bilgiye göre, Babacan Premium'da tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunuluyor. Teslimlerine zamanında başlanan toplam bin 9 konutun yer aldığı, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede, farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium, metroya sıfır, E-5'e 100 metre, Metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 kilometre mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

Babacan Port Royal'in ise mimari tasarımı Portekizli Addon Grup imzası taşıyor. Proje, toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ila 212 metrekare arasında değişirken, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal’in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı.

Projede fitness, sauna, hamam, masaj odası, playstation odası, sinema odası, dinlenme odası ve oyun odası bulunuyor.

Metro, E-5 ve Metrobüs yakınındaki Babacan Port Royal, İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. Proje, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

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