Baba ve oğul park halindeki araçta ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı araçta 2 kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta inceleme yapan ekipler, hayatını kaybedenlerin B.A. (35) ve oğlu Y.C.A. (12) olduğunu belirledi.
Baba ve oğlunun cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak S.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
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