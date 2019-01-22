Baba ve kız hastanede terör estirdi! Doktoru darp etti!

Olay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşti. Burada görev yapan Dahiliye Uzmanı Drç Öğr. Üyesi Vahit Uçar, sıra olduğu halde, sıraya girmeden içeri girmek ve tedavi olmak isteyen baba ve kızının şiddetine maruz kaldığı iddia edildi.

İddianın ardından, İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak sağlıkta yaşanan şiddeti kınadı. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Hekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Cahit Uçar, poliklinik görevi başındayken hasta ve yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edilmiştir. Hekimimize görevi başında yapılan saldırıyı tüm sağlık camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nedenle mazur görülmeyecek şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ve bu tür olaylara bir daha maruz kalınmamasını temenni ettiğimizi belirtmek istiyoruz" denildi.

Baba ve kız göz altına alındı.