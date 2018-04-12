Baba ve iki oğlunun cenazesi 30 metre derinden çıkarıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içinde Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça'nın cenazelerine ulaşıldı. Vinç yardımı ile 30 metre derinlikten çıkarılan otomobildeki cesetler, görevliler tarafından aracın içinden alındı. Aynı otomobilde yaşamını yitiren ailenin diğer ferdi Elif Hoşca'nın (13) cenazesi dün dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNESİNİN MEZARINA GELMİŞ

3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Musa Hoşça'nın Kayseri'den, Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu köyüne annesi Elif Hoşça'nın mezarını ziyarete geldiği ortaya çıktı. Mezarlık ziyareti sonrası kardeşi Haşim Hoşça'yı ziyaret için Kozan ilçesine gittiği öğrenilen Musa Hoşça'nın yolda direksiyon kontrolünü yitirerek gölete aracıyla düştüğü belirtildi. Feke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ FACEBOOK'TA

Musa Hoşça'nın sosyal medya hesabı Facebook'a kazadan kısa süre önce yüklediği çocuklarıyla birlikte göründüğü fotoğraf ve görüntüler de dikkat çekiyor. Otomobilde hareket halindeyken ve verdikleri molada çekilen görüntülerde Musa Hoşça, çocuklarıyla konuşurken görülüyor.