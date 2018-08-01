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Baba-oğul intikam için 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu!

Baba-oğul intikam için 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu!

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı. Yapılan araştırmada baba ile oğlunun iddiaya göre intikam amaçlı bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan küçük kızın babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte Mehmet A.'nın oğlu T.A.'ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9'ar hapse mahkum oldukları belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 20:57 - Güncelleme: 01-08-2018 20:59

AYDIN İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu.

İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN KORKUNÇ İNTİKAM ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat Aydın'ın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın'a 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 21:03 Fazla uzatmaya gerek yok,bunların hepsini asıp geçeceksin...üzerinde düşünmeye bile gerek yok...

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