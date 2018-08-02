Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

Operasyon yapan ekipler, ormanlık alanda inceleme yaparken şüpheli bir aracın ormanlık alandan uzaklaştığını fark etti. Ekipler aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden K.G. (30) ve oğlu K.G.(14) arabada bulunan 4 bin 650 gram kubar esrarı yol kenarında bulunan tarlaya attı.