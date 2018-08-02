Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

BURSA'da jandarma tarafından takip edilen ve lastiği patlayınca araçta bulunan esrarı tarlaya atan baba ve oğlu gözaltına alındı. Araçta 4 bin 560 gram kubar esrar ve 310 kök ıslak dişi hint keneviri ele geçirildi.

Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi İstmetpaşa Mahallesinde bulunan ormanlık alanda dişi hint keneviri ekimi yapılacağı bilgisine ulaştı.

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Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

Operasyon yapan ekipler, ormanlık alanda inceleme yaparken şüpheli bir aracın ormanlık alandan uzaklaştığını fark etti. Ekipler aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden K.G. (30) ve oğlu K.G.(14) arabada bulunan 4 bin 650 gram kubar esrarı yol kenarında bulunan tarlaya attı.

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Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

Ardından tekeri patlayan aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptığı arama sonucunda 310 kök ıslak dişi hint keneviri ele geçirdi.

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Baba-oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi!

Gözaltına alınan baba ve oğul karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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