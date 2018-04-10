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B12 vitamini nelerde bulunur? B12 eksikliği olan ne yemeli?

B12 vitamini nelerde bulunur? B12 eksikliği olan ne yemeli?

B12 vitamini eksikliği depresyonun kaynağıdır. Peki B12 başta olmak üzere A, B1, B2-B3, B5, B11 vitameni ile C , D ve K vitamini olan gıdalar hangileridir? B12 eksikliği olanlar neleri yemeli? İşte B12 vitamini doğal kaynağı olan yiyecekler.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 20:49 - Güncelleme: 10-04-2018 20:49

B12 vitamin eksikliği, son yıllarda yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli olan B12, vücut tarafından üretilmez. Kırmızı et, tavuk, balık, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta, yoğurt ve peynirde bolca bulunan B12, sebze ve meyve grubunda bulunmamaktadır. Özellikle vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerin çok dikkat etmesi gereken bir vitamindir. B12 ile zenginleştirilmiş yiyeceklerle takviye yapılabilir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Süt, yoğurt ve kefir, Tavuk, kaz ve ördek yumurtası, dana, kuzu, koyun ve özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir. İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz, uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli B12 kaynaklarıdır. 

B12 vitamin eksikliği belirtileri : B12 eksikliğinden ilk olarak beyin ve sinir dokusu etkilenir. Denge kaybı, yürümede zorluk, dilin şişmesi, uyuşma, karıncalanma, halsizlik, iştahsızlık, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, ishal ve kulakta çınlama gibi şikayetler ortaya çıkar. Ayrıca, zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olduğu için yaşlı hastalarda alzheimer ile karıştırılabilir. B12 eksikliği yaşlılarda oldukça yaygındır ve bu yaş grubunda depresyonun temel nedenlerinden biridir.

B12 vitamini eksikliği tedavisi : B12 vitamin eksikliği belirtileri, vücut rezervleri tamamen tükeninceye kadar kendini belli etmeyebilir. Bu nedenle B12 vitamin takviyesi çok önemlidir. Bu süreçte hayvansal ürünlerin tüketimi artırılabilir. Ancak kandaki seviyesine göre en uygun destek dozu doktora danışılmalıdır. B12 eksikliği tedavisi, güçlü B12 hapları ya da iğneleri ile kısa sürede tedavi edilebilir.

B12 vitaminin fazla olursa zararı var mı: İnsan bedeni 5 yıllık B12 vitamini depolayabilir. B12 vitamini fazlalığı zararlı değildir. Alınan B12 vitamininin fazlası idrarla zararsız şekilde vücuttan atılmaktadır. B12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder ayrıca enerji metabolizmasında ve sinir sisteminde önemli fonksiyonları vardır.

Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu diğer vitaminler neler ve hangi yiyeceklerde bulunur biliyor musunuz? İşte tüm vitaminler ve doğal kaynakları;

A vitamini hangi besinlerde bulunur ? : Domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısı.

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler.  

B2 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Yer fıstığı, fındık, mercimek, havuç, kepek, buğday unu, patates, böbrek, kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir, yeşil sebzeler.

B3 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Kırmızı et, balık, sakatat, un, süt, yumurta, kabak, limon, buğday, kepek, bira mayası, yer fıstığı, baklagiller, portakal, hurma, incir.

B5 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Ekmek, yumurta, sebzeler, tavuk, kırmızı et, karaciğer.

B6 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Balık, kırmızı et, böbrek, karaciğer, ekmek, sebzeler, yumurta.

B11 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Karaciğer, böbrek, kırmızı et, ıspanak, marul, yumurta, ekmek, portakal, muz

C vitamini hangi besinlerde bulunur?: Siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğan.

D vitamini hangi besinlerde bulunur? : D vitamininin en önemli kaynağı güneştir. Bunun dışında şu gıdalarda D vitamini bulunur: Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı, ton balığı, Somon, Balık yağı, Mantar, Maydanoz, Yonca, Isırgan otu, Yulaf, Uskumru, İstiridye, Karaciğer, Yumurta sarısı, Tatlı patates.

E vitamini hangi besinlerde bulunur? : Buğday, yulaf, tohumlu besinler, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz, lahana. 

K vitamini hangi besinlerde bulunur? : Marul, ıspanak, yeşil biber, kabak, yeşil domates, mısır, karaciğer, kırmızı et, pirinç, inek sütü, peynir, tereyağı, yumurta, çilek, şeftali, muz. 

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