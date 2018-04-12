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B vitamini hangi yiyeceklerde olur? B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11 eksikliği

B vitamini hangi yiyeceklerde olur? B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11 eksikliği

B vitamini adı altında toplanan B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11 ve B12 vitaminleri eksikliğinde vücut için önemli sıkıntılar çıkarır. Peki B1 vitamini B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini , B6 vitamini , B10 vitamini , B11 vitamini ve B12 vitamini hangi gıdalarda bulunur, eksikliği olanlar ne yemeli?

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 02:38 - Güncelleme: 12-04-2018 02:38

Bağışıklık sisteminin ve beyin fonksiyonlarının düzgün biçimde işleyebilmesi için B grubu vitaminlere ihtiyacı vardır. Merkezi sinir sistemini koruyan, kırmızı kan hücrelerini artıran B grubu vitaminlerdir. B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11 ve B12 vitaminleri genel olarak B grubu vitaminler adı altında toplanırlar.

Peki B grubu vitaminler doğal olarak hangi gıdalarda bulunur, eksikliği olanlar neler yemeli? Sizler için B grubu vitaminlerin kaynaklarını sıraladık;

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler.  

B2 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Yer fıstığı, fındık, mercimek, havuç, kepek, buğday unu, patates, böbrek, kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir, yeşil sebzeler.

B3 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Kırmızı et, balık, sakatat, un, süt, yumurta, kabak, limon, buğday, kepek, bira mayası, yer fıstığı, baklagiller, portakal, hurma, incir.

B5 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Ekmek, yumurta, sebzeler, tavuk, kırmızı et, karaciğer.

B6 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Balık, kırmızı et, böbrek, karaciğer, ekmek, sebzeler, yumurta.

B11 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Karaciğer, böbrek, kırmızı et, ıspanak, marul, yumurta, ekmek, portakal, muz

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Süt, yoğurt ve kefir, Tavuk, kaz ve ördek yumurtası, dana, kuzu, koyun ve özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir. İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz, uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli B12 kaynaklarıdır.

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