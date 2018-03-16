Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan şarkıcı Zerrin Özer, diyet ve sporla 26 kilo verdi.

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, aylar önce katıldığı bir davette görüntülenmişti. 60 yaşındaki Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı. Zerrin Özer kilo verdiği haberleriyle sık sık gündeme gelmiş olsa da, görenler Özer'i tanımakta bir hayli zorlandı. Çünkü Zerrin Ozer yalnızca kilo vermekle kalmayıp yüzüne de birçok estetik ameliyatı yaptırmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki ünlü sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatini çekmişti.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Güzelliğiyle ve sesiyle yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı Beni Tanıma'yı çıkardı. Sanatçı, ilk konserini ise yarın akşam MOİ Sahne'de verecek. 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8