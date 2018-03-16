Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan şarkıcı Zerrin Özer, diyet ve sporla 26 kilo verdi.

Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, aylar önce katıldığı bir davette görüntülenmişti. 60 yaşındaki Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı. Zerrin Özer kilo verdiği haberleriyle sık sık gündeme gelmiş olsa da, görenler Özer'i tanımakta bir hayli zorlandı. Çünkü Zerrin Ozer yalnızca kilo vermekle kalmayıp yüzüne de birçok estetik ameliyatı yaptırmıştı.

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Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki ünlü sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatini çekmişti.

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Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Güzelliğiyle ve sesiyle yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı Beni Tanıma'yı çıkardı. Sanatçı, ilk konserini ise yarın akşam MOİ Sahne'de verecek. 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor.

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Azmin zaferi! Zerrin Özer 26 kilo verdi yeni hali bomba

Zerrin Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim."

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