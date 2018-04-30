Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

O bir dünya şampiyonu... O bir ebru sanatçısı... O bir mantı ustası... O'nun adı Sümeyye Boyacı... 14 yaşındaki milli yüzücü, 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.

Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

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Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

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Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

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Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye Boyacı, hobi olarak başladığı her uğraşında mutlak başarı elde etmesiyle dikkat çekiyor... Ebru sanatıyla ilgilenen ve ebru sergisi açan Boyacı, mutfakta da bir hayli başarılı. Dikiş işlerini de seven Sümeyye Boyacı, resim de yapıyor...

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