Azmin zaferi! Yüzmede dünya şampiyonu oldu

O bir dünya şampiyonu... O bir ebru sanatçısı... O bir mantı ustası... O'nun adı Sümeyye Boyacı... 14 yaşındaki milli yüzücü, 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 21

Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 21

50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 21