Aziz Yıldırım FETÖ davasında ifade verecek

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenecek.

TANIKLIK YAPACAK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Yıldırım, "futbolda şike kumpas" davası sürecinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına kendisinden 2 milyon dolar rüşvet istediği öne sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanıklık yapacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike kumpas" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedildi.

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