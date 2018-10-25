  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Aziz Yıldırım FETÖ davasında ifade verecek

Aziz Yıldırım FETÖ davasında ifade verecek

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, aralarında FETÖ'nün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de bulunduğu ve 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak ifade verecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 11:40 - Güncelleme: 25-10-2018 11:40

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenecek.

TANIKLIK YAPACAK
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Yıldırım, "futbolda şike kumpas" davası sürecinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına kendisinden 2 milyon dolar rüşvet istediği öne sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanıklık yapacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike kumpas" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedildi.

.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Aziz Yıldırım FETÖ davasında ifade verecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 25 Ekim 2018 11:55 kedidir kedi fetödür fetö reis halı altı yaptı bitti o iş bjk kupayı geri verdi şike vardıda verdi kedidir kedi kişilerle kurumları ayırdı kanun ayrıltırıldı fetödür fetö reis bir gecede halı altı kedidir kedi canım günah kecisi fetö

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro