Aziz Sancar'ın oynadığı nükleer enerji tanıtım videosu

Ülkemizdeki ilk nükleer enerji santrali olan ve Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) tarafından lisans verildi.

Böylece enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım olan projede ilk resmi adım atılmış oldu.

BAKANLIK'TAN NÜKLEER SANTRAL VİDEOSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.