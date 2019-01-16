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Aziz Kocaoğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

Aziz Kocaoğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, "adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 13:39 - Güncelleme: 16-01-2019 13:39

CHP'nin bugün açıklaması beklenen İzmir Büyükşehir Başkan adayı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen mevcut başkan Aziz Kocaoğlu, yeniden aday olmak istediğini söyledi.

Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Kocaoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Adaylığımla ilgili sorumluluktan kaçmayacağımı paylaştım"
"Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm.

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İzmir'de güç kaybı yaşayabileceği iddiası
6 ay, bu iş için ideal bir süreydi. Ancak aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir.

Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mis 16 Ocak 2019 14:03 Elinizde bir Izmir var onu da kaybetmeye çalışıyorsunuz. Ey Kılıçdaroğlu sen neyin liderisin.

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