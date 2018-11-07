Aziz Kocaoğlu ilk kez konuştu AK Parti'ye mi geçiyor?

AK Parti’ye geçebilir iddialarına ilişkin ilk defa bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Sadece AK Parti değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok; ama böyle bir şeyin yakıştırılması bir siyasetçiye, ne anlam ifade eder onu da bilmiyorum” dedi. Başkan Kocaoğlu, “Bırakmama kararını alsaydım, beni CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi çok büyük olasılıkla aday gösterirdi, adım kadar eminim” diyerek net bir çıkış yaptı.

Özellikle Ankara kulislerinde ‘AK Parti’den aday olursa İzmir’de tüm hesaplar değişir’ yönündeki söylentiler, Kocaoğlu’nun başka bir partide siyaseti sürdürüp sürdürmeyeceği akıllara düştü. Başkan Kocaoğlu ise o iddialara yanıt vererek, nasıl bir belediye başkanı istediği konusunda da açıklamalarda bulundu.

HİÇ BİR PARTİYE GEÇMİYORUM: Bir siyasetçi için ‘AK Parti’ye ya da başka bir partiye geçer mi’ yönündeki söylemlerin ne anlam taşıdığını anlayamadığını belirten Aziz Kocaoğlu, “Hiçbir partiye geçmiyorum, geçmem de. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nden de bir rahatsızlığım yok. Ben 4-5 yaşlarımda, çocukluğumda CHP’nin ilçe kurullarında maskot olarak dolaşmış bir adamım ve uzun yıllardır partiden karınca kararınca siyaset yapıyorum. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok; ama böyle bir şeyin yakıştırılması bir siyasetçiye, ne anlam ifade eder onu da bilmiyorum” dedi.

BIRAKMASAYDIM ADAY GÖSTERİRLERDİ: Eğer yeniden aday olsaydı yeniden seçileceğine dikkat çeken Kocoğlu, “Ama şunu söylemeliyim; ben eğer belediye başkanlığına devam edecek olsaydım, o kararı vermiş olsaydım, bırakmama kararını alsaydım, beni CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi çok büyük olasılıkla aday gösterirdi. Bundan adım kadar eminim. İzmirli hemşehrilerimizin teveccühüyle, hele ki 1 Ekim’de bırakma kararı aldıktan sonra bunu sahada daha çok gözlüyorum, büyük bir teveccühle belediye başkanı seçerlerdi” ifadelerini kullandı.

SİYASETLE UĞRAŞACAĞIM: Siyaseti seçilme noktasında bıraktığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Benim belediye başkanlığını bırakmam siyasette bir daha seçilme noktasında gelmemek üzere siyaseti bırakmam. Yani bir milletvekili vs. gibi şeyler düşünmüyorum. Siyaset ile yine uğraşacağım. 15 sene İzmir gibi büyük bir kente belediye başkanı yapan hem hemşehrilerime hem partime mutlaka çalışacağım. Ama hiçbir zaman seçilecek noktada olmadan, sadece katkı koymak, destek olmak için siyasetle uğraşacağım.

TORUMLARIMA ZAMAN AYIRAMADIM: Onun dışında aileme hiç zaman ayırmadım. Aileme, çocuklarıma, torunlarıma zaman ayıracağım. Onun için bırakıyorum. 15 senenin yeterli olduğuna inanıyorum, başka bir arkadaşın bu bayrağı alıp, daha da ileriye götürmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Siyasetin, belediye başkanlığının meslek olmadığına inanıyorum. Bundan dolayı ailemle beraber, çocuklarımla beraber 15 yılın sonunda bırakma kararı aldım. Bu kararda bir elastikiyetim söz konusu değil” diye konuştu.

2019 Mart ayındaki seçimlerde kendisi adaymış gibi daha da fazla çalışıp, partisinin yerel iktidarının sürmesi için var gücüyle çalışacağını ifade eden Kocaoğlu, bayrağı CHP'li belediye başkanına bırakmayı amaçladığının altını çizdi.

BEN BU KARARI KOLAY VERMEDİM: Belediye başkanlığını bırakma kararı zor verdiğini de paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Yolda, izde, pazarda, kafede, nerede görürlerse gelip hiç mi dönüşü olmadığını soruyorlar. Yok. Bu bir karar, bu kararı ben kolay vermedim. Bunun gerekli olduğuna inandım. Ben şuna inanıyorum; bizim ülkemizde ve kentimizde siyasetle uğraşmayan, siyasete soğuk bakan ama bizim jenerasyonda, bugün siyaset yapan jenerasyondan çok daha yetenekli, yönetim kapasitesi olan, dünyayı tanıyan, birçok özel sektörde başarılara imza atmış ve bizlerin yetiştirdiği gençlerimiz, çocuklarımız var.