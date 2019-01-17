Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezse kulislerde konuşulan iddia

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına tüm tarafların kabul edebileceği bir ismi belirlemek için yeniden parti örgütü ve bölge milletvekillerinin görüşünü alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu görüşmesi sonrası belirsizlik

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adayını dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM'sine sunması bekleniyordu ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yeniden belirsizlik hakim oldu.

Bölge milletvetilleri ile örgütün görüşü alınacak

Parti, Kocaoğlu'nun yeniden adaylığının da gündeme gelmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını sona bıraktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de tüm tarafların kabul edebileceği bir ismin belirlenmesi için bir süre daha çalışma yapacağı, bölge milletvekilleri ve örgüt ile yeniden görüşmelerde bulunulacağı kaydedildi.

Bu çalışmalar sonrasında herkesin kabul edeceği bir ismin, gelecek PM'de üyelerin onayına sunulması bekleniyor.

İhtilaflar çözülmeye çalışılıyor

Kılıçdaroğlu'nun Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına sıcak baktığı ancak yaşanan süreç nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapılmasını istediği öğrenildi.

Tunç Soyer

Tunç Soyer ismine karşı

Kocaoğlu'nun dünkü görüşmede "Soyer'in adaylığına olumlu bakmadığını" Kılıçdaroğlu'na ilettiği ifade edildi.

Tuncay Özkan

Tuncay Özkan'a da itiraz var

Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da İzmir için ismi geçen adaylar arasında bulunuyor. İzmir'de bu isme de bazı itirazların olduğu belirtildi.

CHP İzmir örgütünde, gündeme gelen isimlerle ilgili ihtilafların yaşandığı, sorunun aşılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

Kocaoğlu, bağımsız aday olabilir

Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "olağanüstü kurultay" tartışmalarında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile hareket ederek, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer amıştı.

"Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor." dediği 1 Ekim 2018'de "31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını" açıklayan Kocaoğlu'nun dünkü çıkışını "kendisinin sıcak baktığı bir adayın gösterilmesi" için yaptığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Kocaoğlu'nun İzmir için yeniden aday gösterilmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Kocaoğlu'nun, kendisinin ya da istediği biri adayın gösterilmemesi durumunda "bağımsız aday" olabileceği konuşuluyor.

Soyer ismine İYİ Parti de temkinli yaklaşıyor

Tunç Soyer'in adaylığına İYİ Parti'nin de mesafeli yaklaştığı belirtildi. Bu yaklaşımın temelinde, 12 Eylül döneminde hava hakim albay olan Soyer'in babası Nurettin Soyer'in, "Mamak Askeri Cezaevi'nde yapılan işkencelerden sorumlu tutulması"nın yer aldığı kaydedildi.

Babası ülkülcülere işkence ile gündemdeydi

İYİ Parti'nin, Nurettin Soyer isminin darbe döneminde özellikle "ülkücülere yapılan eziyetle" gündeme gelmesi nedeniyle, oğlu Tunç Soyer'in adaylığına karşı çıktığı ifade edildi.