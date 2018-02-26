Aziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi

Aziz Kiraz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sevgilisi var mı soruları merak edildi. Güçlü sesi ile şimdiden dikkatleri üzerine çeken genç şarkısı 1997 doğumlu be aslen Erzurumlu. O Ses Türkiye yarışması ile büyük kitlelere ulaşan şarkıcı Mimar sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.

AZİZ KİRAZ KİMDİR: Aziz Kiraz, 1997 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdüren Kiraz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldı ve burada 'Isabel' şarkısını seslendirdi. Sesiyle tüm jüri üyelerini etkileyen Kiraz'ın seçimi Hadise'den yana oldu. Yarışmada, Emre Sertkaya, Türkan Kürşad ve Tankurt Manas'da finale kalan diğer isimlerdi. Aziz Kiraz ve Emre Sertkaya eleme sonucu finale kalan iki isim oldu. Yapılan son eleme sonucunda ise Emre Sertkaya şampiyon, Aziz Kiraz ise ikinci oldu. Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışma programına da katıldı ancak birinci olamadı.

O Ses Türkiye'den sonra hayran kitlesi oluşan Aziz Kiraz'ın Efso isimli single'ı 01 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı. Kiraz, ikinci single'ı 'Fransız'ı ise 2018 yılında müzikseverlere sundu. Fransız'ın sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi ise Emre Bayar'a ait.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi.