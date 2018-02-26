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Aziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi

Aziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi

Aziz Kiraz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Aziz Kiraz'ın sevgilisi var mı soruları merak konusu oldu. O Ses Türkiye yarışması ile tanıdığımız Aziz Kiraz 1997 doğumlu ve aslen Erzurumlu. O Ses Türkiye yarışmasında Hadise'nin takımında olan ve finale kadar yükselen Aziz Kiraz'ınen büyük destekçisi anne ve babası. Aziz Kiraz instagram sayfasında ise binlerce takipçisi var. akın aslen nereli biyoğrafisi v vAziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi Aziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi Aziz Kiraz kimdir kaç yaşında bakın aslen nereli biyoğrafisi

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:15 - Güncelleme: 26-02-2018 15:00

Aziz Kiraz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sevgilisi var mı soruları merak edildi. Güçlü sesi ile şimdiden dikkatleri üzerine çeken genç şarkısı 1997 doğumlu be aslen Erzurumlu. O Ses Türkiye yarışması ile büyük kitlelere ulaşan şarkıcı Mimar sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.

AZİZ KİRAZ KİMDİR: Aziz Kiraz, 1997 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İstanbul'da yaşamını sürdüren Kiraz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldı ve burada 'Isabel' şarkısını seslendirdi. Sesiyle tüm jüri üyelerini etkileyen Kiraz'ın seçimi Hadise'den yana oldu. Yarışmada, Emre Sertkaya, Türkan Kürşad ve Tankurt Manas'da finale kalan diğer isimlerdi. Aziz Kiraz ve Emre Sertkaya eleme sonucu finale kalan iki isim oldu. Yapılan son eleme sonucunda ise Emre Sertkaya şampiyon, Aziz Kiraz ise ikinci oldu. Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışma programına da katıldı ancak birinci olamadı.

O Ses Türkiye'den sonra hayran kitlesi oluşan Aziz Kiraz'ın Efso isimli single'ı 01 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı. Kiraz, ikinci single'ı 'Fransız'ı ise 2018 yılında müzikseverlere sundu. Fransız'ın sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi ise Emre Bayar'a ait.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi.

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