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Azeri Vekil Paşayeva'dan Türkiye'ye destek

Azeri Vekil Paşayeva'dan Türkiye'ye destek

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılış törenine katıldı. Paşayeva, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yalnız olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 22:44 - Güncelleme: 20-02-2018 00:42

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, Afrin'de teröristlerle mücadele eden Türkiye'nin yalnız olmadığını söyledi. Türkiye'nin güçlü olmasının Türk ulusunun güçlü olması anlamına geldiğini ifade eden Paşayeva, Türkiye için canını verecek on milyonlarca Türk evladı olduğunu kaydetti.

Paşayeva, Aydın'ın Nazilli ilçe Belediyesi tarafından Şirinevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

Parkın yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Paşayeva, bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha da artıracağını söyledi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Paşayeva, "Bugün çeşitli terör örgütlerinin arkasında durarak, PKK, PYD ve YPG fark etmez hepsi bir terör örgütlerinin parçalarıdır. Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye’yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için canlarını çekinmeden feda edebileceklerini vurgulayan Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olmasının tüm Türk uluslarının güçlü olması anlamına geldiğini ifade etti.

"AZERBAYCAN ORADA YALNIZ DEĞİL"

"Türkiye güçlü ise Azerbaycan daha güçlü olacak." diyen Paşayeva, şöyle devam etti:

"Karabağ davamız çok daha güçlü olacak. Azerbaycan güçlü oldukça, siz o coğrafya da daha da güçlü olacaksınız. Ey Birleşmiş Milletler, ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aldığı kararları uygulamak için Ermenistan’a baskı etmeyenler, tam aksine o işgalci zihniyete farklı farklı yollarla destek olanlar Azerbaycan orada yalnız değil. Azerbaycan için canını kurban vermeye hazır milyonlarca Türk milleti var."

SÖZ VERDİ

Karabağ’ı işgalden kurtaracaklarını ve orada da bir Nazilli Parkı açacaklarını söyleyen Paşayeva, bu konuda Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a söz verdi.

Azerbaycan ve Türk milleti arasında ayrı bir bağ bulunduğunu belirten Alıcık ise Azerbaycan'ın Türk’ün kalesi olduğunu dile getirdi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de Karabağ Parkı’nın ismiyle beraber dünyaya mesaj verildiğini vurgulayarak, Türklüğün birliğini, iki milletin bir arada oluşunu ve gelecekte de bir arada olacağının belirtilerini gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından park ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatansever 20 Şubat 2018 00:43 Aslan parcasi.delikanli kadin

    CEVAP YAZ 3 1
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