Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

Azeri manken Günay Musayeva, 2011 yılında evlendiği oyuncu Tolga Karel'den 2015'te boşanmıştı. Boşanmanın ardından oğlu Cihangir için 500 liralık nafaka bağlanmış fakat Tolga Karel onu da ödemeyince Günay Musayeva isyan etmişti. Her fırsatta eski eşiyle ilgili sivri açıklamalar yapan Günay Musayeva son olarak yaptığı açıklamada ''Tolga aylık 500 TL'lik nafakayı veremiyor. Oğlunu hiç aramıyor. Çok zor günler geçirdim. Bunların suçlusu Tolga. Zaten oğlum da artık babasını sormuyor'' demişti.