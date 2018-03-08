Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'nın Azeri Fuad Muhammed Hajiyev'le birlikte olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi Günay Musayeva'nın doğum gününü kutlayan Azeri iş adamı Fuad Muhammed Hajiyev'in paylaşımının altına mankenin ''Benim ruh ikizim, seni seviyorum'' şeklinde not yazması dikkat çekti.

Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

Azeri manken Günay Musayeva, 2011 yılında evlendiği oyuncu Tolga Karel'den 2015'te boşanmıştı. Boşanmanın ardından oğlu Cihangir için 500 liralık nafaka bağlanmış fakat Tolga Karel onu da ödemeyince Günay Musayeva isyan etmişti. Her fırsatta eski eşiyle ilgili sivri açıklamalar yapan Günay Musayeva son olarak yaptığı açıklamada ''Tolga aylık 500 TL'lik nafakayı veremiyor. Oğlunu hiç aramıyor. Çok zor günler geçirdim. Bunların suçlusu Tolga. Zaten oğlum da artık babasını sormuyor'' demişti.

15
Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

Zor günler geçiren Günay Musayeva meğer Azeri iş adamı Fuad Muhammed Hajiyev'le birlikteymiş. Sosyal medyada sevgilisi Günay Musayeva'nın doğum gününü kutlayan Azeri iş adamı Fuad Muhammed Hajiyev'in paylaşımının altına mankenin ''Benim ruh ikizim, seni seviyorum'' şeklinde not yazması dikkat çekti.

25
Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

İşte o paylaşım...

35
Azeri manken Günay Musayeva ruh ikizini buldu

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro