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Azerbaycanlılardan sosyal medyada Türkiye kampanyası

Azerbaycanlılardan sosyal medyada Türkiye kampanyası

Türkiye'nin terörle mücadelesine her fırsatta destek veren Azerbaycan halkı, sosyal medyada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkındaki asılsız paylaşımlara savaş açtı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 13:06 - Güncelleme: 17-03-2018 13:06

Azerbaycan kamuoyu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verirken, sosyal medyada bazı odakların  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yürüttüğü karalama kampanyalarına da tepki gösteriyor.

Zeytin Dalı Operasyonunun başladığı günlerde, çeşitli sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde operasyona destek gösterileri düzenlemiş, operasyonun ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Irak'taki Türkmen şehri Telafer'de okul yapılması vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla yardım kampanyası başlatmıştı. Azerbaycan siyasetçileri de her platformda Türkiye'nin terörle mücadelesini haklı bulduklarını açıklıyor.   

Milletvekili Ali Mesimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terör karşıtı operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. 

AFRİN DESTEĞİ: Afrin operasyonunun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliği açısından da önem taşıdığını vurgulayan Mesimli, "Bazı ülkeler kendi menfaatlerini düşünerek Afrin operasyonuna karşı çıkıyor. Azerbaycan halkı olarak Türkiye'nin politikalarını destekliyoruz. Operasyon, kötü eğilimlere, bölücülüğe, dünyayı karıştırmak isteyenlere karşı yürütülen çok önemli bir operasyondur." dedi. 

KÜRTLERE DEĞİL TERÖRİST UNSURLARA: Milletvekili Fazil Mustafa, Afrin operasyonunun Kürtlere karşı değil, terörist unsurlara karşı yapıldığına, TSK'nın sivilleri korumak için çok dikkatli hareket ettiğini vurguladı. 

Teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığını söyleyen Mustafa, "ABD, bazı güçleri Türkiye'ye karşı kullanıyor. O güçler yurt dışından aldıkları silahlarla Türkiye ile hesaplaşabileceklerini zannediyor. Fakat Türkiye yeteri kadar güçlü ve buna müsaade etmeyecek. Kobani olayında Türkiye'ye karşı saldırgan olmamaları için onlara imkan da sağlandı fakat durum devam edince Türkiye'nin de sabrı taştı. Azerbaycan olarak Türkiye'nin tüm adımlarını destekliyoruz." şeklinde konuştu. 

Milletvekili Musa Gasımlı, "Türk halkı uzun yıllardır terör mağduriyeti yaşıyor fakat sabrediyordu. Nihayet kararını verdi ve bu karar BM tüzüklerine uyuyor. Çünkü terör örgütleri Türkiye'yi tehdit ediyordu. Türkiye'nin kendini savunma hakkı var. Herkesin teröre karşı savaşması lazım. Türkiye'nin yanında olanlar hak ve adaletin yanındadır." ifadelerini kullandı. 

Milletvekili Agil Abbas da "Bu Türkiye'nin hak işidir. Sınırlarını korumak her bir devletin hakkıdır. Türkiye'den ordusunu geri çekmesini isteyen Avrupa Parlamentosu, terör örgütlerine hiçbir şey demiyor. Onların insanları canlı kalkan olarak kullanmasına göz yumuyorlar. Sen binlerce kilometreden gelerek Suriye'de askeri üs kurabiliyorsun, peki Türkiye'nin kendi kapısını koruma yetkisi yok mu? Erdoğan bu konuda çok ciddi, biz de onu destekliyoruz" diye konuştu.

Siyasetçilerin yanı sıra Azerbaycan halkı da sosyal medyadan Türkiye'nin politikalarını destekleyen paylaşımlar yapıyor, Türkiye aleyhine yürütülen karalama kampanyalarına tepki gösteriyor.

Amerika Ermeni lobisinin sosyal paylaşım sitesinde, Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce Türkiye yönetimini diktatörlükle suçlayan tweet'in paylaşılması Azerbaycanlı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Ermenilerin, Pompeo'nun sözlerini desteklemesine ve Zeytin Dalı Operasyonunun eleştirilmesine Azerbaycanlı kullanıcı Nurlan Galandarli, "Siz Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızsınız. Türkiye bu operasyonu sınırlarının güvenliği ve bölgedeki sivillerin kurtarılması için yapıyor." yazdı. 

ABD VE ERMENİSTAN TÜRK DEVLETLERİNİN KALKINMASINI İSTEMİYOR: Leyla Sheikhaliyeva isimli kullanıcı, Amerikan'nın işgalci Ermenistan'ın desteklemesine anlam veremediğini belirterek, ABD ve Ermenistan'ın Türk devletlerinin kalkınmasını istemediğine dikkati çekti. Türkiye'nin Suriye halkını korumayı amaçladığını ifade eden Sheikhaliyeva, başka paylaşımında ASALA terör örgütü üyesi Ermeni asıllı Suriye vatandaşı Varoujan Garabedian'ın Paris Orly Havaalanı'nda gerçekleştirdiği bombalı saldırıyı hatırlattı.

Nermin Hesenova isimli kullanıcı ise Erdoğan'ın dünyanın güçlü liderleri sırasında bulunduğunu, Türkiye'yi her alanda kalkındırdığını kaydetti. 

Türkiye terör mağduru bir ülke olduğunu hatırlatan Vefa isimli kullanıcı da "Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan güçler ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Fakat onların mağlup olması kaçınılmazdır." paylaşımını yaptı.

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