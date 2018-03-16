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Azerbaycanlı gaziden Başbakan Yıldırım'a Afrin mesajı

Azerbaycanlı gaziden Başbakan Yıldırım'a Afrin mesajı

Başbakan Binali Yıldırım Bakü'deki ikili görüşmeleri sırasında Karabağ'da bir gözünü ve bir ayağını kaybeden Gazi Yüzbaşı Kamil Musavi'yi kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 11:54 - Güncelleme: 16-03-2018 11:54

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağ'da girdiği çatışmada gözünü ve bacağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Yüzbaşı Kamil Musavi'yi kabul etti. Musavi, ziyarette "Ben de Afrin'e gitmek isterdim." dedi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazi Musavi, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da dün Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yıldırım'ı Azerbaycan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Musavi, "Sizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Allah sizleri var etsin." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Karabağ'da girdiği çatışmada ayağını ve gözünü kaybettiğini anlatan Musavi'ye, azminden, davasından hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Bunun üzerine gazi Musavi, "Ayaksız gözsüz yaşanır ama vatansız yaşamak mümkün değil." dedi. Başbakan Yıldırım, bu sözler üzerine "Bu aşk olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez Kamil Yüzbaşım." şeklinde konuştu.

KARABAĞ DA BİR GÜN TEMİZLENİR MERAK ETME
Yıldırım, "Ben de Afrin'e gitmek isterdim." diyen Musavi'ye, "Kardeşlerin, ağabeylerin Afrin'de destan yazıyor." karşılığını verdi.

Musavi'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla video hazırladığını hatırlatması üzerine Yıldırım, videoyu izlediğini ve gururlandığını belirtti. 

Başbakan Yıldırım, "İnşallah Karabağ da bir gün temizlenir, merak etme." dedi.

KARABAĞ GAZİSİNİN ÇANAKKALE MESAJI
Musavi, sohbet sırasında tarih kitaplarında okuduğu Çanakkale Savaşı'nda bir Türk ve Fransız askeri arasında yaşanan anıyı da hatırlattı.

Çanakkale Savaşı sırasında bir Türk askerinin giysisini yırtarak, Fransız askerinin yarasını sardığını dile getiren Musavi, Türk askerinin olayı, "Ben onun cebinde bir kadın resmi gördüm. Onun annesinin olduğunu düşündüm. Annesi onu bekliyordur. Onun bekleyeni var ama benim bekleyenim yok. Onun için ona yardımcı oldum." sözleriyle aktardığını söyledi. 

Musavi olayı duyan Fransız generalin ise "Ben böyle bir şeyi ne duydum ne de şimdiye kadar gördüm." yorumunu yaptığını hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, kabul sonrasında gazi Musavi'ye, Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi, tespihini hediye etti.

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