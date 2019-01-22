Azerbaycan milli takımı Mustafa Reşit Akçay'a emanet

Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Aykut Kocaman'ın verileri sildiğini ve sızdırdığını söyleyen Mustafa Reşit Akçay'ın yeni adresi belli oldu. Kendisinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek meslektaşı Kocaman'dan özür dileyen ve son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, hakkında ortaya atılan iddiaya göre Azerbaycan milli takımının yeni teknik direktörü oldu.

60 yaşındaki tecrübeli isim hakkında ortaya atılan bu iddianın ardından gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde başarılı futboluyla gözleri kamaştırmış ve adından söz ettirmişti. Ajax'ta antrenörlük eğitimi alan Akçay, kariyerinde Konyaspor, Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor ve Trabzonspor gibi takımları da çalıştırmıştı.