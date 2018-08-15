Azealia Banks Elon Musk'ı fena ifşa etti! Grup seks...

Bu ifşa magazin gündemine bomba gibi oturdu! Azealia Banks, Elon Musk ve Grimes hakkında pek çok iddiada bulundu. Irkçılık, grup seks ve mutantlar bunlara dahildi. Birinci ağızdan anlatılan olayın ayrıntılarında her türlü çirkinlik var.

Azealia Banks'in müzisyen kimliği dışındaki ilginç personasını bilmeyenler için kısa bir özet geçelim önce... Evet, Azealia son derece başarılı şarkılarıyla tanındı ve sevildi. Fakat yaptıkları, söyledikleri ve skandalları daima müzikal kariyerinin önüne geçti. Açıkça bunun suçlusu da paparazzi değildi; zira Azealia, her fikrini ve özel hayatına dair başından geçen her şeyi sosyal medya hesaplarından birebir paylaşmasıyla biliniyor.





Twitter

Facebook

Google Plus

1 21

Mesela herkesle arası iyi olan Beyonce ile bile kavgalı! Aynı zamanda da Kraliçe Beyonce'ye açık açık saldıracak kadar da yürek yemiş gibi Azelia... Beyonce'nin bir sahnede kullandığı bir koreografinin kendisinden çalıntı olduğunu iddia etmiş ve ardından Beyonce'yi etiketleyerek açık açık "Regular Bitch" demişti. Yani "sıradan/sıkıcı sürtük"





Twitter

Facebook

Google Plus

2 21

Zayn Malik'i ise adeta "bullyledi" diyebiliriz... Azealia'nın elinden en çok çekenlerden biri Zayn olmuştu! Zayn'ı beyaz kızlarla çıktığı için onaylamıyor ve beyaz olmaya çalışmakla suçluyordu. Pek çok şey söyledi uzun süre. Zayn ise sakinliğini korudu. Azealia'nın ırk konusunda büyük bir hassasiyeti var...





Twitter

Facebook

Google Plus

3 21