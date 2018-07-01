Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Rusya'daki nüfus uzmanları Dünya Kupası'nın ülkenin gerileyen doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olmasını umuyor.

Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Rusya'daki nüfus uzmanları Dünya Kupası'nın ülkenin gerileyen doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olmasını umuyor. Daha önce ev sahipliği yapan ülkelerdeki araştırmalara göre, büyük bir spor organizasyonunun yarattığı olumlu hava, sıklıkla doğum oranlarındaki artışı beraberinde getiriyor.

17
Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Bu, Sovyetler Birlği'nin çöküşünün ardından nüfusu hızla azalan Rusya için iyi bir haber olabilir. 90'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümlerin sayısı, doğum sayısını geçti. Düşüşte, ekonomik çöküş, kötüleşen yaşam koşulları ve artan ölüm oranları rol oynadı.

27
Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Uzmanlar bu gidiş geri çevrilmezse, 144 milyon olan nüfusun 2050 yılında 111 milyona düşeceği uyarısında bulunuyor. Konu Kremlin için de büyük sorun ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslar'ı daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için bir dizi reform başlattı.

37
Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

İngiltere'de, ülkenin 1966'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın ardından doğum oranlarında artış olduğu söyleniyor. Almanya'da da 2006'daki Dünya Kupası'ndan sonra doğum oranlarında yüzde 15 oranında artış yaşandı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro