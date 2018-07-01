Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Rusya'daki nüfus uzmanları Dünya Kupası'nın ülkenin gerileyen doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olmasını umuyor. Daha önce ev sahipliği yapan ülkelerdeki araştırmalara göre, büyük bir spor organizasyonunun yarattığı olumlu hava, sıklıkla doğum oranlarındaki artışı beraberinde getiriyor.
Bu, Sovyetler Birlği'nin çöküşünün ardından nüfusu hızla azalan Rusya için iyi bir haber olabilir. 90'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümlerin sayısı, doğum sayısını geçti. Düşüşte, ekonomik çöküş, kötüleşen yaşam koşulları ve artan ölüm oranları rol oynadı.
Uzmanlar bu gidiş geri çevrilmezse, 144 milyon olan nüfusun 2050 yılında 111 milyona düşeceği uyarısında bulunuyor. Konu Kremlin için de büyük sorun ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslar'ı daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için bir dizi reform başlattı.
İngiltere'de, ülkenin 1966'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın ardından doğum oranlarında artış olduğu söyleniyor. Almanya'da da 2006'daki Dünya Kupası'ndan sonra doğum oranlarında yüzde 15 oranında artış yaşandı.
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