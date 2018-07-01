Azalan Rusya nüfusunu Dünya Kupası kurtarır mı?

Uzmanlar bu gidiş geri çevrilmezse, 144 milyon olan nüfusun 2050 yılında 111 milyona düşeceği uyarısında bulunuyor. Konu Kremlin için de büyük sorun ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslar'ı daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için bir dizi reform başlattı.