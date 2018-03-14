AZ TV canlı yayını (Barcelona Chelsea maçı) şifresiz naklen

Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz canlı yayınla İdman TV verirken Barselona Chelsea maçını da AZ TV naklen yayınlıyor. Azerbaycan kanalı olan İdman TV ve AZ TV'yi uydudan frekans değerlerini girerek ayarlayabilir ve şampiyonlar ligi maçlarını şifresiz izleyebilirsiniz. Zahmete girmek istemeyenler için de İdman TV ve AZ Tv'nin internet üzerinden canlı yayınlarını ayarladık. Haberimizin içindeki playerlardan İdman TV'yi canlı yayınla izleyebilirsiniz.
AZ TV FREKANSLARI : Beşiktaş Bayern Münih maçını İdman TV canlı yayınlarken AZ TV ise Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer önemli karşılaşması olan Barselona Chelsea maçını şifresiz veriyor. AZ TV'yi izlemek için de AZTV Hotbird uydusu frekansı şöyle : Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400 Fec:5 / 6Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C
AZ TV UYDU Frekans Bilgisi : Uydu : Azerspace-1 /Frekans: 11169
Sembol: 20400 / Fec: 5/6 / Polarizasyon: H- Yatay
AZ Tv canlı yayınını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz. Barcelona Chelsea maçını AZ TV naklen veriyor;
İDMAN TV UYDU FREKANSLARI : İdman Tv kanalını 3 ayrı uydu üzerinden izleme şansınız var. Bunlardan ilki idmantv.az sitesinden de bilgi olarak paylaşılan uydu bilgileri. İdman TV frekansı şu şekilde Satellite: Azerspace 1 / Orbital position: 46°E / Downlink Frequency: (MPEG-2) f = 11175 MHz / (Polarization- H) Symbol rate – 27500 Msymbol/s FEC - 5/6 İdman Tv Hotbird uydusu Frekansı şöyle : 11168 / Pol.:Yatay(H) / Symbol:20400 / Fec:5/6 / Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat uydusu frekansı : Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical) / Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4 / Türksat 4A Frekans : 11747 MHz / Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal) / Sembol (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren İdman TV canlı yayınını aşağıdaki playerden izleyebilirsiniz;
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