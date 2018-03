AZ TV canlı yayını (Barcelona Chelsea maçı) şifresiz naklen

Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz canlı yayınla İdman TV verirken Barselona Chelsea maçını da AZ TV naklen yayınlıyor. Azerbaycan kanalı olan İdman TV ve AZ TV'yi uydudan frekans değerlerini girerek ayarlayabilir ve şampiyonlar ligi maçlarını şifresiz izleyebilirsiniz. Zahmete girmek istemeyenler için de İdman TV ve AZ Tv'nin internet üzerinden canlı yayınlarını ayarladık. Haberimizin içindeki playerlardan İdman TV'yi canlı yayınla izleyebilirsiniz.

AZ TV FREKANSLARI : Beşiktaş Bayern Münih maçını İdman TV canlı yayınlarken AZ TV ise Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer önemli karşılaşması olan Barselona Chelsea maçını şifresiz veriyor. AZ TV'yi izlemek için de AZTV Hotbird uydusu frekansı şöyle : Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400 Fec:5 / 6Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C

AZ TV UYDU Frekans Bilgisi : Uydu : Azerspace-1 /Frekans: 11169

Sembol: 20400 / Fec: 5/6 / Polarizasyon: H- Yatay

AZ Tv canlı yayınını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz. Barcelona Chelsea maçını AZ TV naklen veriyor;

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR? : İdman TV üzerinden Beşiktaş - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler; 1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız. 2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız. 3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin. 4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin.. 5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin. 6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur. 7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir. 8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

İDMAN TV UYDU FREKANSLARI : İdman Tv kanalını 3 ayrı uydu üzerinden izleme şansınız var. Bunlardan ilki idmantv.az sitesinden de bilgi olarak paylaşılan uydu bilgileri. İdman TV frekansı şu şekilde Satellite: Azerspace 1 / Orbital position: 46°E / Downlink Frequency: (MPEG-2) f = 11175 MHz / (Polarization- H) Symbol rate – 27500 Msymbol/s FEC - 5/6 İdman Tv Hotbird uydusu Frekansı şöyle : 11168 / Pol.:Yatay(H) / Symbol:20400 / Fec:5/6 / Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat uydusu frekansı : Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical) / Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4 / Türksat 4A Frekans : 11747 MHz / Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal) / Sembol (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren İdman TV canlı yayınını aşağıdaki playerden izleyebilirsiniz;