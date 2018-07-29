Ayvalık'tan Yunanistan'a akın var!

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokolle Yunanistan vizesi başvuruları tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık'tan Yunanistan'a akın var!

Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında 1 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından geçtiğimiz Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalanmasının ardından Ayvalık'ta, Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlandı. Ayvalık Ticaret Odası binası içerisinde oluşturulan büroda, hafta içi her gün 08.30 ile 12.00 saatleri arasında vize başvurularının kabul edildiği, 20 avrosunun servis bedeli olmak üzere 80 avro karşılığında 5 gün içinde Schengen vizelerinin başvuru sahiplerine ulaştırılması ise Ayvalıklı tatilcilerin yüzünü güldürüyor.

14
Ayvalık'tan Yunanistan'a akın var!

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, turizm kenti olan Ayvalık’ta tatilciler için çok büyük bir kolaylığı beraberinde getiren vize başvuru işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık’ta yaşayanların ayağına getirildiğini belirten Başkan Büyükçıvgın, "Vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Ayvalık hudut kapısı, bölgemizin Avrupa’ya açılan önemli bir noktasıdır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri yürütülmektedir.

24
Ayvalık'tan Yunanistan'a akın var!

Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik" dedi.

34
Ayvalık'tan Yunanistan'a akın var!

Vize şirketi yönetisi Sertan Aslantürk ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de 24 ülkeyi temsil ettiklerinin altını çizerek, "Şirketimiz Türkiye’de Antalya, Bodrum Marmaris, Kuşadası İzmir'de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık’ta katıldı. Nisan ayından itibaren 400 civarında başvuru aldık, günlük ortalama vize sayımız beş. Yunanistan Vize Başvuru merkezimizden İzmir'de olduğu gibi hem parmak izi hem de retina taraması yapıyoruz. Ayvalık'taki vize başvuru işleminden İzmir Başkonsolosluğuna bağlı 12 ilden birinde ikamet eden başvuru sahipleri Ayvalık ofisimizden vize başvurusunu yapabilir" dedi.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro