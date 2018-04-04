Aytun Çıray sınır ziyaretindeki ünlüleri neden eleştirdi?

'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren isimler arasına İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da katıldı. Çıray, Erdoğan'ın davetinin normal olduğuna dikkat çekerken, konunun tartışılma nedeninin Afrin operasyonunun önümüzdeki seçimler için bir kampanyaya dönüştürülmesi olduğu iddiasında bulundu.

Konuya ilişkin kişisel twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aytun Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

''Sn Erdoğan'ın şehit veren ordumuza destek vermek amacı ile sanatçıları davet edip moral yardım istemesi normaldir.

Bu konunun tartışılır olmasının nedeni öncelikle davet sahibinin Afrin operasyonunu burada da seçim kampanyasına dönüştürmeye çalışmış olmasıdır.

''KEŞKE ERDOĞAN DAHA GENİŞ...''



Bunun delili sadece AKP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçıların davet edilmesidir. Keşke Sn Erdoğan milli ve kapsayıcı davranıp objektif bir davetle daha geniş bir yelpazede davette bulunsaydı. O zaman bu işler bu kadar tartışılmaz, moral vermek yerine moral bozmazdı.''

ORTAMDAN RAHATSIZ OLAN SANATÇI



Sanatçılarımızı eleştirdiğimiz konu ise tutumlarıyla durumun ciddiyetine uygun davranmamalarıdır. Bu anlamda biz onlara biraz küstük doğrusu. Nitekim o gurupta bulunan ünlü bir sanatçımız dün benim de bulunduğum bir yerde ünlü bir gazeteciye, "Ortamdan çok rahatsız oldum, o nedenle fotoğraf vermemeye çalıştım," diyerek bunu teyit etmiştir. Üslûp bir yana biz siyasetçilerin muhatabı tabii ki sanatçılar değildir.

HİÇ BÖYLE OLAYLAR YAŞAMADIK



Türk ordusu terörle yeni mücadele etmiyor, 25 bin kişiyle operasyonlar yaptık. Ancak hiç böyle olaylar yaşamadık. Terörle mücadele eden ordumuzun başarılarının seçim kampanyasına alet edildiği artık göze batmaktadır. Lütfen bu işi küçültüp millet vicdanını sızlatmayalım.

Yaşasın ordumuz yaşasın Mehmetçik.