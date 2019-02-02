Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Alanyaspor Djalma Campos'un 45+3'te attığı müthiş golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin şık golüyle eşitliği sağladı. Lider Başakşehir ile olan 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Fathi Terim'in ekibi, Alanyaspor deplasmanında yara aldı.

YENİ TRANSFERLER TAT VERMEDİ

Yeni transferlerden Mitroglou, etkisiz bir oyun sergileyerek yerini ikinci yarının başında Sinan Gümüş'e bıraktı. Christian Luyindama ise vasatı aşamadı

ALANYASPOR: 1-1 :GALATASARAY

90 + 2. dakika: Yaşanan tartışmalar sonrası Marcao da sarı kart gören bir diğer isim oldu.

90 + 1. dakika: Sinan'ın faulüne tepki gösteren Tzavellas da sarı kart gördü.

90. dakika: Bu arada maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

88. dakika: Galatasaray atağında Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.

85. dakika: Sol kanattan savunma arkasına sarkan Onyekuru son çizgide kaleciden sıyrıldı ve vuruşunu yapmak istedi ancak öncesinde hakem, kaleciye faul yapıldığını belirtti.

80. dakika: Son bölüme girilirken heyecan giderek artıyor. Alanyaspor çok adamla baskı kuruyor.

76. dakika: Cisse'nin pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Fernandes'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

73. dakika: Galatasaray üst üste kullandığı köşe vuruşlarıyla Alanyaspor kalesine yükleniyor.

71. dakika: Tempo bir hayli düştü. İki takım da kontrollü oyuna döndü.

69. dakika: Bu bölümde pozisyon üretme anlamında iki takım da pek başarılı değil.

64. dakika: Oyun üstünlüğü her an el değiştiriyor. Bu bölümde de Alanyaspor tüm hatlarıyla Galatasaray yarı alanında yer alıyor.

61. dakika: Fernandes yine tehlike yarattı. Sol kanattan ceza alanına sokulan Fernandes, önündeki Linnes'ten çok iyi sıyrıldı ve çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakika: Sol kanatta topla buluşan Fernandes'in ortasında kaleye yönelen top üstten auta çıktı.

55. dakika: Galatasaray oyunu rakip sahaya yıktı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıya oranla daha atak bir oyun sergiliyor.

52. dakika: GOL Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanında savunma arkasına sarkan Feghouli, son çizgiye inerken dar açıdan çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1

49. dakika: Galatasaray çok fazla basit top kaybı yapıyor. Bu nedenle topu rakip sahada tutmakta zorlanıyorlar.

47. dakika: Galatasaray ikinci yarının hemen başında çok adamla rakip yarı alana yerleşti.

45 + 4. dakika: GOL Djalma inanılmaz attı! Orta alandan ileri gönderilen topu Fernandes kafayla indirdi, Djalma çok uzaklardan muazzam bir vuruşla önde yakalanan Muslera'yı avladı: 1-0

45 + 3. dakika: Galatasaray'da Fernando, Djalma'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

43. dakika: Galatasaray atağa çıkarken yaptığı top kayıpları sonrası kalesinde ciddi tehlikeler yaşamaya başladı.

41. dakika: Sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokulan Efecan çaprazdan orta-şut karışımı bir vuruş yaptı, Muslera topu kontrol etmekte zorlanmadı.

40. dakika: Alanyaspor baskıyı artırdı. Bu kez Villafanez sağdan ortaladı, Cisse'nin kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

39. dakika: Djalma'yla duvar pası yapan Cisse hızla ceza alanına sokuldu ancak son anda araya giren Ömer Bayram ona vuruş imkanı tanımadı.

37. dakika: Sol çaprazda topu alan Junior Fernandes ceza alanına girmeden sert vurdu, yerden giden topu Muslera bir an için elinden kaçırdı ancak bacak arasından geçen topu son anda kontrol etti.

35. dakika: Orta alanda Belhanda'ya sert bir faul yapan Lucas Villafanez sarı kart gördü.

33. dakika: Alanyaspor'da Efecan sağ kanattan Galatasaray savunmasını bir hayli zorluyor.

30. dakika: Maçın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

27. dakika: Ani gelişen Alanyaspor atağında orta alandan ileri çıkan Efecan, Ndiaye'yle girdiği ikili mücadele sonrası yrede kaldı. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

24. dakika: Ayağa kalkan Efecan'ın tedavisi saha kenarında sürecek, oyun da taç atışıyla yeniden başlayacak.

22. dakika: Efecan'ın kullandığı taç atışı sonrası ceza alanı sağ çaprazında topu alan Cisse'nin plase vuruşunda top üstten auta gitti.

20. dakika: Galatasaray'da Mitroglou şu ana kadar topla çok fazla buluşamadı. Sarı-kırmızılılar topu ön alana taşımakta zorlanıyor.

18. dakika: Galatasaray çok adamla rakip ceza alanına kadar girdi ancak Alanyaspor savunması çok iyi kapanarak herhangi bir tehlikeye müsaade etmedi.

16. dakika: MUSLERA ÇIKARDI! Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa dönerek çok sert vurdu, kaleci Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

13. dakika: Sergen Yalçın oyuncularından ön alanda baskı yapmalarını istiyor. Alanyasporlu oyuncular da kurdukları baskıyla Galatasaray'ı atağa çıkarmıyor.

10. dakika: Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da henüz oyun üstünlüğünü eline alabilmiş değil.

9. dakika: Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Cisse kafayı vurdu, yandan aut...

7. dakika: Alanyaspor sağ kanattan geldi, son çizgide topu rakibine çarptıran Cisse takımına köşe vuruşu kazandırdı.

6. dakika: Christian Luyindama Nekadio sarı kart gördü

5. dakika: Rakibini geride karşılayan Alanyaspor maç boyu kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak gibi görünüyor.

4. dakika: Galatasaray maça daha istekli başladı. Sarı-kırmızılılar ön alanda oyun kuruyor.

2. dakika: Fernando'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu, top kaleci Haydar'da kaldı.

1. dakika: Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan isimler Luyindama ve Mitroglou bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahada.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, NSakala, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Djalma Campos, Fernandes, Cisse.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou