Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.
ALANYASPOR - GALATASARAY
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Djalma Campos, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı (CANLI) haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER