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Aytaç Arman kanser mi hastalığı ne Aytaç Arman oğlu kim?

Aytaç Arman kanser mi hastalığı ne Aytaç Arman oğlu kim?

Yeşilçam'ın duayen isimlerinden biri olan Aytaç Arman'dan kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 70 yaşındaki Aytaç Arman'ın kanser olduğu ve uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kanser haberinin ardından gözler Aytaç Arman'ın oğluna çevrildi. Peki 1997 yılında Radife Baltaoğlu ile evlenen Aytaç Arman'ın oğlu kim?

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 09:10 - Güncelleme: 04-02-2019 09:10

Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında olan Aytaç Arman yoğun bakımda kanser tedavisi görüyor. 70 yaşındaki usta oyuncunun kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ciddi olduğu haberi ise başta ailesi ve sevenlerini üzdü. Peki birçok filmde oynayan oyuncu Aytaç Arman kimdir, Aytaç Arman'ın oğlu kaç yaşındadır? 

70 yaşındaki oyuncu aslen Adanalı. Hayatı 1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nyla değişti ve kısa sürede filmlerde oynamaya başladı. Evli olan Aytaç Arman'ın bir oğlu vardır.

Aytaç Arman ve oğlu...

1997 YILINDA EVLENDİ: Sinema sanatçısı Aytaç Arman ile Şehir Tiyatroları oyuncularından Radife Baltaoğlu, 1997 yılında sade bir törenle evlenmişti.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR: Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

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