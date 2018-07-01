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AYT sınavı soruları nasıldı-sorular zor muydu 2018 YKS güncel öğrenci yorumları

AYT sınavı soruları nasıldı-sorular zor muydu 2018 YKS güncel öğrenci yorumları

AYT sınavı yorumları, sınav nasıldı YKS soruları zor muydu kolay mı? 2018 YKS sınav yorumlarını öğrenciler yapıyor internethaber anında yayınlıyor. Üniversiteye giriş için anahtar niteliğinde olan YKS sınavı sona erdi. Gözler YKS soru cevaplarına çevrildi. Peki YKS türkçe, YKS matematik, YKS fen bilimleri ve YKS sosyal bilimler soru cevapları nasıldı, sınav yorumları hakkında öğrenciler ne diyor?

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 12:15 - Güncelleme: 01-07-2018 12:15

YKS sınav oturumları sona erdi. Şimdi öğrenciler YKS sınav soru cevapları nasıldı, sorular kolay mıydı sorularınızı yanıtını araştırmaya ve ÖSYM'den önce kendi aralarında tartışmaya başladı. Hayalindeki üniversiteye girmek için adaylar 2 zorlu oturuma girdi. Birinci oturum cumartesi günü yapılan TYT sınavı oldu. Bugün ise YKS'nin son oturumu olan AYT sınavı yapıldı. Peki AYT sınavı nasıldı, sorular kolay mıydı yoksa zor mu? YKS sınav yorumları ve soru değerlendirme haberimizde...

AYT sınavına öğrenciler 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. YT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtladı. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru soruldu. 

YKS soruları ve cevapları 1 Temmuz Pazar akşam saatlerinde yayınlanacak.

 Peki AYT Türkçe soru cevapları nasıldı, sorular zor muydu? AYT Matematik sorularında zorlandığını söyleyen öğrenciler AYT matematik soru cevapları hakkında ne düşünüyor, en zor ve kafa karıştıran AYT matematik sorusu hangisiydi? Yorumlarınızı yazın anında internethaber'de yayınlayalım...

YKS soruları ve cevapları 1 Temmuz Pazar akşam saatlerinde yayınlanacak.

2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için YKS'de ter döktü. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirildi.

YENİLİKLER ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ: Marmara Üniversitesi’nde sınava girecek olan Ege Madenci adlı aday, YKS’ye hazırlanırken özel ders aldığını ve kursa gittiğini belirterek, “İlk kez üniversite sınavına katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde dil eğitimi almak istiyorum. TYT’de Türkçe’de zorlandım. Sorular uzundu, zaman yetmedi. Sistemin değişmesine dil testi için sevindim ancak genel olarak yapılan yenilikler öğrencileri olumsuz etkiledi” dedi.

Berkay Şahin ise, “İlk oturumda Türkçe ve sosyal bilimler testi iyi geçti. Matematikte zorlandım, farklı sorular vardı. Bugün AYT’ye katılacağım. Heyecanlıyım. Psikoloji okumak istiyorum. Çalıştım ama eski sistemde daha iyiydi. Yeni sistem üzdü, eski oturum arasına birkaç hafta vardı, şimdi ise art arda olması heyecana neden oluyor” diye konuştu.

ADAYLARA UYARI: İstanbul Üniversitesi ana kampüs girişinde öğrencilere uyarı yazısı da yer aldı. Sınav salonlarına alınması yasak olan cep telefonu, fotoğraf makinesi, saat gibi cihazların görselleriyle listelendiği duyuruda, “Sınava aşağıdakilerden biriyle girerseniz sınavınız iptal edilir!” denildi.

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