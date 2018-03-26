'Aysun Bank'a 590 yıl hapis istendi! 5 milyon lira dolandırdı...

Arkadaşları, bürokratlar, polis kocasının meslektaşlarından oluşan 43 kişiyi TRT’nin kantin ihalesinden ve arsa alım satımından kâr payı verileceği vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen TRT sekreteri Aysun E.’ye dava açıldı. Savcılık, Ekici ve eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 590 yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcılık, şüpheliler hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, aralarında TRT çalışanı, polis ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi müşteki olarak yer aldı.

DOLANDIRICILIK SİSTEMİ ANLATILDI: İddianamede, şüphelilerin oluşturduğu dolandırıcılık sistemi bütün ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre Aysun E., TRT’nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle piyasadan para toplamaya başladı. E., müştekileri ikna etmek için TRT yöneticilerinin imzalarını taklit ederek, sahte kantin sözleşmeleri hazırladı. Hatta müştekilerden alınan paraların, TRT kurumuna yatırıldığına inandırmak amacıyla sahte tahsilat makbuzları bile düzenlendi.

BAKANIN ADINI KULLANDI: Şüpheliler, ucuza alınıp pahalıya satılacak arsalardan da kâr payı dağıtılacağı vaadiyle ikinci bir dolandırıcılık yöntemi kullandı. Şüpheliler, arasa alım satım için para toplama sürecinde ilgileri olmadığı halde Bakan Numan Kurtulmuş’un danışmanlarının da bu işte olduğunu belirterek güven ortamı sağlamaya çalıştı. Oluşturulan bu güven ortamına inanan ve aldanan müştekiler, bu şekilde satılacak olan arsa payı üzerinden kâr alacaklarını zannederek sisteme para yatırdı.

SİSTEM BÖYLE İŞLEDİ: Aysun E., oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen kâr payı adı altından ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine inanan müştekiler, bu sefer ilk ödediklerinden daha fazla sisteme para yatırmaya başladılar. İddianamede sisteminin çöküşü ise şöyle anlatıldı:

PARA AKIŞI KESİLİNCE ZİNCİR KOPTU: “Süreç içerisinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtımında zorluk yaşandığı, bu nedenle sanıklara inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesi ile zincirin koptuğu anlaşılmıştır. ”

KENDİSİ TRT’DEN KOCASI EMNİYETTEN TOPLADI: Oluşturulan dolandırıcılık zincirinde her bir şüphelinin bir görevi bulunduğu belirtildi. Aysun E.’nin daha çok TRT içindeki belirleyici bir etki oluşturduğu, E.’nin polis eşi Araf E. ve şüpheli polis Cemalattin G.’nin daha çok emniyet teşkilatı içerisinde sisteme para katılmasını sağlamak amacıyla müşteri buldukları belirtildi.

KOMİSYON KARŞILIĞINDA MÜŞTEKİ BULDULAR: Diğer şüphelilerin de organizasyon içerisinde komisyon karşılığında müşteri buldukları ve Aysun E. ile devamlı iletişim halinde bulundukları iddia edildi. İddianamede, Aysun E.’nin sahte TRT kantin ihalesinden ve arsa alım satışından kar payı vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL para topladığı belirtildi.

BÖYLE GÜVEN TELKİN ETTİ: İddianamede ifadelerine yer verilen müştekilerden M.F.N., Aysun E.’yi tanıdığını arsa alıp satıldığını, bundan kâr payı dağıtıldığının kendisine söylediğini, 10 bin TL para verdiğini, istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içerisinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı.

19 BİN TL KÂR PAYI ALDIK: Müşteki Z.T.A. da ifadesinde, Aysun E.’nin, TRT’de bulunan kantin hisselerinin satıldığını, hissebaşına 3 bin TL kar payı alındığını söylediğini, eşi ile birlikte 45 bin TL’yi havale ettikleri, kâr payı adı altında 19 bin TL para aldıkları, ancak daha sonra bu durumun bittiğini, bu şekilde dolandırıldıklarını ifade etti.

ZİNCİR DAHA SONRA KOPTU: Müşteki S.A. da Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda polis memuru olduğunu şüphelilerden Araf E. ile meslektaş olduklarını, TRT’deki kantin ihalesinin Aysun E.’nin çalıştığı birime verildiği yönünde bilgiler verdiğini, bu şekilde 45 bin TL karşılığında 3 bin TL kâr payı verileceğini ifade ettikleri, 45 bin TL para yatırdığını, 19 bin TL’sinin geri aldığını, daha sonra ise zincirin koptuğunu belirtti.