Ayşenur Balcı +18 fotoğrafları sonrasında sıfırladı işte son hali

Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak adını duyuran isimlerden biri. Instagram hesabından verdiği pozlarla olay yaratan Ayşenur Balcı, periscopedeki yarı çıplak canlı yayınıyla dibe vurmuştu. Uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrasında İşte Benim Stilim'de birincilik kazanan Ayşenur Balcı, sevgili yapınca biraz durulmuştu. Ayşenur Balcı'yı yeniden gündeme taşıyan ise estetiklerle değişen yeni hali ve sıfırladığı instagramı oldu. Her değişimde instagramını sıfırlayan Ayşenur Balcı yine öyl yaptı. Yepyeni hali ile ortaya çıkan Ayşenur Arslan'ı görenler tanımakta zorlanıyor.
AYŞENUR BALCI'NIN DEĞİŞİMİ: Ayşenur Balcı İşte Benim Stilim yarışmasında birincilik kazandığında bu haldeydi. Estetik yaptıran Balcı burnunu değiştirdi ve slikon taktırdı.
AYŞENUR BALCI'NIN SON HALİ : Aradan geçen süreç içinde makyajını ve tarzını tamamen değiştiren Ayşenur Balcı şimdi bu görüntüye büründü. Instagram hesabını sıfırlayan Ayşenur Balcı yeni imajıyla tanınmayacak halde.
AYŞENUR BALCI +18 FOTOĞRAFLARI : Ayşenur Balcı İşte Benim Stilim yarışmasına ilk katıldığı yıl verdiği yarı çıplak pozlar ortaya çıkmıştı. Ayşenur Balcı'nın +18'lik bu fotoğrafları programda da gündeme gelmiş ve hakkında yapımcı ile ilişkisi var söylentileri çıkmıştı.
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