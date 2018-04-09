Ayşenur Balcı +18 fotoğrafları sonrasında sıfırladı işte son hali

Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak adını duyuran isimlerden biri. Instagram hesabından verdiği pozlarla olay yaratan Ayşenur Balcı, periscopedeki yarı çıplak canlı yayınıyla dibe vurmuştu. Uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrasında İşte Benim Stilim'de birincilik kazanan Ayşenur Balcı, sevgili yapınca biraz durulmuştu. Ayşenur Balcı'yı yeniden gündeme taşıyan ise estetiklerle değişen yeni hali ve sıfırladığı instagramı oldu. Her değişimde instagramını sıfırlayan Ayşenur Balcı yine öyl yaptı. Yepyeni hali ile ortaya çıkan Ayşenur Arslan'ı görenler tanımakta zorlanıyor.