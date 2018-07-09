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Ayşenur Bahçekapılı kimdir aslen nereli eşi oğlu kim

Ayşenur Bahçekapılı kimdir aslen nereli eşi oğlu kim

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri Ayşenur Bahçekapılı. Aslen Trabzonlu olan Ayşenur Bahçekapılı'nın eşi kim, biyografisi de merak edilenler arasında. Ayşenur Bahçekapılı'nın biyografisi interhaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:08 - Güncelleme: 09-07-2018 13:08

23. ve 24. dönemde  AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu'dur.  26 Kasım 1954'te Trabzon Maçka'da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 

23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 

FATİH TERİM İLE AKRABA; Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yeğeni.

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