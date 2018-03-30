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Ayşenur Arslan'a 'Hayırlı Cumalar' sürprizi! Patladı...

Ayşenur Arslan'a 'Hayırlı Cumalar' sürprizi! Patladı...

Ünlü televizyoncu Ayşenur Arslan'ın skandal Cuma çıkışı üzerine bugün sosyal medyada "Hayırlı Cumalar Ayşenur Arslan" kampanyası yapıldı. Ayyıldız Tim, Ayşenur Arslan'ın Twitter hesabını patlatarak "Hayırlı Cumalar mesajları paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:22 - Güncelleme: 30-03-2018 16:55

Gazeteci-yazar Ayşenur Arslan 'hayırlı cumalar' ifadesine gösterdiği sosyal medyayı karıştırdı. Arslan'a tepki için binlerce "Hayırlı Cumalar" twiti atılırken, Ayşenur Arslan hesabından da seri halde "Hayırlı Cumalar" twitleri geldi. O twitleri Ayşenur Arslan atıyor zannedenler fena halde yanıldı. Ünlü Hacker grubu Ayyıldız Tim, seri twitlerin sonunda hesabı ele geçirdiğini duyurdu....

ARSLAN NE DEMİŞTİ?: Ayşenur Arslan, Nevşin Mengü'nün programında "Bu ülke insanının dili değişti. Televizyon programı yapanlar 'Hayırlı cumalar' diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" demiş ve büyük tepki çekmişti.

UZUN BİR SELAMLA BAŞLADI: Bugün Ayşenur Arslan için Twitter'da "Hayırlı Cumalar" hastagı açıldı. Atılan çok sayıda twite Ayşenur Arslan hesabından "Hayırlı Cumalar" şeklinde cevap verilmesi şaşkınlık yarattı. Arslan'ın hesabından twit serisine "Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu  Hayırlı Cumalar Arkadaşlar ✋" diye başlanırken, bazı twitlere cevap verildi.

'KAFİR TEYZE'YE CEVAP VERDİ: Gazeteci Fatih Tezcan, "Selâmunaleykum kâfir teyze Hayırlı Cumalar!" paylaşımı yaptı. Tezcan'ın paylaşımı Ayşenur Arslan'ın hesabından hiç tepki gösterilmeden "ve Aleyküm Selam Fatih Tezcan ✋Hayırlı Cumalar" şeklinde yanıtlandı.

AYYILDIZ TİM HACKLEDİ: Herkes twitleri Ayşenur Arslan atıyor sanırken sürpriz ortaya çıktı. Ünlü hacker grubu Ayyıldız Tim, attığı son twitle hesabı ele geçirdiğini duyurdu. O paylaşımda, "Hak ! Her daim kazanir .. Cunku dogrularin gorunmeyen ordulari vardir.. Hayirli Cumalar arkadaslar Ayyildiz Tim burada herkese selam olsun ✋🇹🇷" denilerek bir video paylaşıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 18:05 Sandık başında görev yapan herkes bilirki sandık başında bizzat barajı geçen her parti binasından bir görevli vardır. Artı okuldan görevli bir müdür bir öğretmen hatta her partiden bir veya iki müşahit mutlaka bulunur Sandık listesinde kaç kişi var kaç kişi oy kullandı/kullanmadı notunu alır sonuçları parti binasındaki yetkiliye telefonla bildirirler. Parti binalarında her sandık sonucu toplanır hesaplanır. Ama sol partiler ve fetö Gene Sharp eylem teorilerine göre yalan propaganda dan da geri durmaz

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