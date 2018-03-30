Ayşenur Arslan'a 'Hayırlı Cumalar' sürprizi! Patladı...

Gazeteci-yazar Ayşenur Arslan 'hayırlı cumalar' ifadesine gösterdiği sosyal medyayı karıştırdı. Arslan'a tepki için binlerce "Hayırlı Cumalar" twiti atılırken, Ayşenur Arslan hesabından da seri halde "Hayırlı Cumalar" twitleri geldi. O twitleri Ayşenur Arslan atıyor zannedenler fena halde yanıldı. Ünlü Hacker grubu Ayyıldız Tim, seri twitlerin sonunda hesabı ele geçirdiğini duyurdu....

ARSLAN NE DEMİŞTİ?: Ayşenur Arslan, Nevşin Mengü'nün programında "Bu ülke insanının dili değişti. Televizyon programı yapanlar 'Hayırlı cumalar' diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" demiş ve büyük tepki çekmişti.

UZUN BİR SELAMLA BAŞLADI: Bugün Ayşenur Arslan için Twitter'da "Hayırlı Cumalar" hastagı açıldı. Atılan çok sayıda twite Ayşenur Arslan hesabından "Hayırlı Cumalar" şeklinde cevap verilmesi şaşkınlık yarattı. Arslan'ın hesabından twit serisine "Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu Hayırlı Cumalar Arkadaşlar ✋" diye başlanırken, bazı twitlere cevap verildi.

'KAFİR TEYZE'YE CEVAP VERDİ: Gazeteci Fatih Tezcan, "Selâmunaleykum kâfir teyze Hayırlı Cumalar!" paylaşımı yaptı. Tezcan'ın paylaşımı Ayşenur Arslan'ın hesabından hiç tepki gösterilmeden "ve Aleyküm Selam Fatih Tezcan ✋Hayırlı Cumalar" şeklinde yanıtlandı.

AYYILDIZ TİM HACKLEDİ: Herkes twitleri Ayşenur Arslan atıyor sanırken sürpriz ortaya çıktı. Ünlü hacker grubu Ayyıldız Tim, attığı son twitle hesabı ele geçirdiğini duyurdu. O paylaşımda, "Hak ! Her daim kazanir .. Cunku dogrularin gorunmeyen ordulari vardir.. Hayirli Cumalar arkadaslar Ayyildiz Tim burada herkese selam olsun ✋🇹🇷" denilerek bir video paylaşıldı.