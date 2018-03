Ayşenur Arslan'a 'Hayırlı Cumalar' sürprizi! Patladı...

Misafir 30 Mart 2018 18:05 Sandık başında görev yapan herkes bilirki sandık başında bizzat barajı geçen her parti binasından bir görevli vardır. Artı okuldan görevli bir müdür bir öğretmen hatta her partiden bir veya iki müşahit mutlaka bulunur Sandık listesinde kaç kişi var kaç kişi oy kullandı/kullanmadı notunu alır sonuçları parti binasındaki yetkiliye telefonla bildirirler. Parti binalarında her sandık sonucu toplanır hesaplanır. Ama sol partiler ve fetö Gene Sharp eylem teorilerine göre yalan propaganda dan da geri durmaz