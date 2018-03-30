Ayşenur Arslan'a 'hayırlı cumalar' bombardımanı

Gazeteci-yazar Ayşenur Arslan 'hayırlı cumalar' ifadesine gösterdiği sosyal medyayı karıştırdı. Katıldığı bir televizyon programında, Arslan, "Bu ülke insanının dili değişti. Televizyon programı yapanlar 'Hayırlı cumalar' diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" diye konuşmuştu.

AYŞENUR ARSLAN: KENDİMİ SAVUNACAK DEĞİLİM

Ayşenur Arslan, cuma günü ile ilgili yorumuna gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ben orada ne kutsala hakaret ettim ne de bilmem neye. Özellikle de ekrandaki ne namazla ne de cuma ile ilgisi olmayan sunucuların birdenbire zamanın ruhuna uygun olarak 'Hayırlı Cumalar' demesini eleştirdim. Cuma namazını ya da bunu savunanları değil. Geçiniz onları, anlamayan anlamıyor. Kendimi savunacak değilim."

SÜLEYMAN ÖZIŞIK'TAN YANIT

Tartışmaya katılan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir önceki yazısında dine hakaret ve inançlı insanlara saygısız davranmakla eleştirdiği Arslan'ın son açıklamasına "Maşallah, hepsi cennetlik!" baylıklı bugünkü yazısında yanıt verdi.

"Zır cahil biri bile cuma gününün Müslümanlar için, cumartesinin Yahudiler, pazarın da Hristiyanlar için kutsal olduğunu bilir." diye yazan Özışık, "Öyle bir alerji ki bırakın inancını yaşamayı, inanç üzerine kurulu üsluba bile tahammül edemiyorlar." ifadelerine yer verdi.

RAHMET OKUMAKTAN DAHİ UTANIR HALDELER

Milletin hayat tarzına dil uzatıldığını dile getiren yazar, yazısına şöyle devam edior: "Yıllar yılı bizleri mikroskop altındaki bir böcekmişiz gibi inceledikleri yetmedi. Hayatlarında gördükleri en egzotik yaratıklarmışız gibi davrandıkları da yetmedi. Alerjileri bir türlü geçmedi. Şimdi inanç hürriyetinden dolayı müdahale etme şansı bulamayınca hakaretlere başladılar. İnançla uzaktan yakından alakaları yok.

Hayata veda edenlere rahmet okumaktan dahi utanır hâldeler. “Nurlar içinde yatsın” demek yerine, “Işıklar içinde uyusun, projektörler, jeneratörler yüzüne gözüne vursun” diyorlar.

En inançsız olanı, en öncelikli olarak cennete gönderiyorlar. Adamı mezara koyar koymaz, “Evet şu an cennette ve bize el sallıyor. Yakında orada buluşacağız Timuçin” diyerek melekleştiriyorlar!"

AYŞENUR ARSLAN'A HAYIRLI CUMALAR MESAJI

Özışık yazısınında cuma tartışmasının fitilini ateşleyen Ayşenur Arslan için başlatılan kampanyayı hatırlatan bir dipnot ile tamamladı:

"Sosyal medyada muazzam kampanya başladı. Herkes Ayşenur Arslan’a sosyal medyadan mesaj atıp o sevmediği kelimeleri iletiyor. Cuma günü, yani bugün ise "Hayırlı cumalar" bombardımanı yaşanacak.

Hazır olun!"

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı