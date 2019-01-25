Ayşen Gruda'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün kanser tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze törenine katılan Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, törene gelmeyen oyunculara sitem etti. Usta sanatçının cenaze namazına Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Çöpçüler Kralı', 'Tosun Paşa' gibi sayısız filmde rol alan Ayşen Gruda için öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi Cenaze törenine; Gruda'nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda'nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı: "Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

  • Güncel 25 Ocak 2019 16:55
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