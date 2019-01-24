Ayşen Gruda neden öldü hastalığı neydi 57 yıldır güldürdü ama...

Yeşilçam'ın çınarlarında olan unutulmaz oyuncu Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti. Geride sayısız sinema filmi ve tiyatro oyunu bırakan usta pankreas kanserine yenik düştü. 1962 yılında ilk kez sahneye çıkan Ayşen Gruda sanat hayatı boyunca bizi hep güldürdü ama hikayesi aslında çok hüzünlü...
Son bir aydır ciddi sağlık sorunları yaşayan Ayşen Gruda'nın tedavisi yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak sürdürülüyordu. Sevenlerin ve ailesinin desteği ile yoğun bakımdan çıkması ümit edilen üstad Ayşen Gruda'nın ölüm haberi yasa boğdu...
ASLEN NERELİ: Sayısız filme imza atmış Ayşe Gruda 30 Kasım 1944 İstanbul doğumlu. 3 çocuklu Erman Ailesi'nin ortanca kızıydı. Babası kara tren makinistiydi.
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