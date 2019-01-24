Ayşen Gruda neden öldü hastalığı neydi 57 yıldır güldürdü ama...

Yeşilçam'ın çınarlarında olan unutulmaz oyuncu Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti. Geride sayısız sinema filmi ve tiyatro oyunu bırakan usta pankreas kanserine yenik düştü. 1962 yılında ilk kez sahneye çıkan Ayşen Gruda sanat hayatı boyunca bizi hep güldürdü ama hikayesi aslında çok hüzünlü...

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