Ayşen Gruda kimdir usta oyuncudan kahreden haber geldi

Türk Sinemasının efsane ismi, usta oyuncu Ayşen Gruda, uzun süredir tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından 74 yaşındaki Gruda'nın yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Peki ekrana gelen sinema, dizi ya da tiyatro oyunlarının dışında usta oyuncuyu ne kadar tanıyoruz? Gelin Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından bu yeteneği keşfedilen Gruda'yı daha yakından tanıyalım...

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