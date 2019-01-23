Ayşen Gruda kimdir usta oyuncudan kahreden haber geldi

Türk Sinemasının efsane ismi, usta oyuncu Ayşen Gruda, uzun süredir tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından 74 yaşındaki Gruda'nın yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Peki ekrana gelen sinema, dizi ya da tiyatro oyunlarının dışında usta oyuncuyu ne kadar tanıyoruz? Gelin Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından bu yeteneği keşfedilen Gruda'yı daha yakından tanıyalım...
Sayısız filme imza atmış Ayşe Gruda 30 Kasım 1944 İstanbul doğumlu. 3 çocuklu Erman Ailesi'nin ortanca kızı. Babası kara tren makinisti olan Ayşen Gruda daha çocuk yaşlarda tiyatroya sinemaya merak salmış ve Ermeni komşularının taklitini yaparak ailesinin dikkatini çekmeyi daha çocuk yaşlarda başarmış.
İLK PROFESYONEL OYUNU: Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.
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