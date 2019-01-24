Ayşen Gruda kaç yaşında kaç kere evlendi ilk eşi Yılmaz Gruda kimdir?

Türk sinemasının çınarlarından biri olan usta Ayşe Gruda hayatını kaybetti. Peki 74 yaşındaki Ayşen Gruda neden öldü, hastalığı neydi? Yaklaşık 1 ay önce ciddi sağlık sorunları yaşayan Ayşen Gruda yoğun bakıma kaldırılmıştı. O günden beri durumunda değişim olmayan usta isim 22 Ocak Çarşamba günü pankreas kanserinden hayatını kaybetti.1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlenen Ayşen Gruda'nın Elvan adında bir kızı oldu. Emre adında bir torunu olan Ayşen Gruda cuma günü defnedilecek.

Usta oyuncunun torunu Emre Gruda anneannesinin cuma günü toprağa verileceğini söyledi:

Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. Pek çok nesle, pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. “Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir” derdi. Cuma günü öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nde yapacağız. Yoğun bakımda konuştuğumuz oldu. Tabi ki durumu çok çok iyi değildi, ancak bilinci açıktı. Hiç acı çekmedi. Bütün hastane personeline çok teşekkür ederim. Geçmişten bahsettik, güzel şeylerden muhabbet ettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Zaten güçlü bir kadındı, gerçek bir sanatçıydı, ondan çok şey öğrendim, ona çok şey borçluyum. Türk halkının başı sağ olsun."

Peki usta oyuncuyu ekrana gelen sinema, dizi ya da tiyatro oyunlarının dışında ne kadar tanıyoruz? Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından bu yeteneği keşfedilen Ayşen Gruda'yı daha yakından tanıyalım...

ASLEN NERELİ: Sayısız filme imza atmış Ayşe Gruda 30 Kasım 1944 İstanbul doğumlu. 3 çocuklu Erman Ailesi'nin ortanca kızı. Babası kara tren makinisti olan Ayşen Gruda daha çocuk yaşlarda tiyatroya sinemaya merak salmış ve Ermeni komşularının taklitini yaparak ailesinin dikkatini çekmeyi daha çocuk yaşlarda başarmış.

KARDEŞLERİ: Oyunculuk hayali olan Ayşen Gruda ailesinin boğuştuğu geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmış. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman'ın da o dönemlerde Ayşen Gruda gibi oyunculuk hayali varmış.

İLK PROFESYONEL OYUNU: Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

DOMASTES GÜZELİ NAHİDE: Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" olarak kaldı.

İLK EVLİLİĞİ: Usta oyuncu Ayşen Gruda 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Uzun ve mutlu bir evlilik süren çiftin kızları Elvan'ın dünyaya gelmesi ile mutlulukları ikiye katlandı. Evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.

KIZI ELVAN'IN BÜYÜK HAYALİ: Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın en büyük hayali ise babası ve annesini aynı sahnede yıllar sonra birlikte görmekmiş. Bu hayalini geçtiğimiz aylarda gerçekleştiren Elvan Gruda kendi yazdığı tiyatro oyununda 40 yıl sonra anne ve babasını bir araya getirmiş ve o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı.

TORUNU EMRE İLE İLİŞKİSİ: Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan'ın da Emre adında bir oğlu var. Torunu ile komik anılarını da sık sık röportajlarında anlatan Ayşen Gruda torunu Emre ile gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Evet Gruda soyadı ile meşhur oldum çünkü. Bir tür şirket ismi gibi düşün. Hukuken ikisini de kullanıyorum, sorunsuz. Adamın hiçbir şeyini kullanmadım, bari soyadını kullanayım dedim!