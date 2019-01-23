Ayşen Gruda kaç yaşında bilinmeyen ilk eşi ve çocuğu kimdir?

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının dev isimleriden biri olan sevilen oyuncu Ayşen Gruda 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren usta oyuncu 74 yaşında pankreas kanseri ile verdiği amansız savaşı kaybetti ve bugün öldü. Peki neredeyse her filmi ezbere bilinen Ayşen Gruda kaç yaşında, kaç kere evlendi, ilk eşi kim ve Ayşen Gruda'nın çocukları kim?

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denildi.

Ayşen Gruda, Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan uğurlanacak. Usta sanatçı Gruda, "Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir"demişti.

Usta oyuncu Ayşen Gruda aslen İstanbullu ve 1944 doğumlu. Şu an 74 yaşında olan Ayşen Gruda ilk evliliğini 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile yaptı. Bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu. Çift uzun süre birlikte yaşadı fakat ilişkileri boşanmayla sonlandı.

AYŞEN GRUDA KİMDİR: Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.

Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

EVİLİĞİ: Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bu evlilik uzun sürdü ancak yıllar sonra boşandılar.