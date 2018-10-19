Ayşe öğretmenin ikinci kez cezaevine girmesi ertelendi

Diyarbakır'da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki sözleri dolayısı ile hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açılan Ayşe Çelik 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine giren Çelik'in infazı ilk olarak 4 Mayıs'ta 6 ay ertelendi.

NİSAN'A KADAR ERTLENDİ... İnfaz süresi 31 Ekim'de dolacak olan Çelik, avukatı aracılığıyla tekrardan erteleme talebinde bulundu. 4 Mayıs'ta tahliye edilen Çelik'in infazı 17 Nisan 2019'a kadar ertelendi.