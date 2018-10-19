Diyarbakır'da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki sözleri dolayısı ile hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açılan Ayşe Çelik 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine giren Çelik'in infazı ilk olarak 4 Mayıs'ta 6 ay ertelendi.
NİSAN'A KADAR ERTLENDİ... İnfaz süresi 31 Ekim'de dolacak olan Çelik, avukatı aracılığıyla tekrardan erteleme talebinde bulundu. 4 Mayıs'ta tahliye edilen Çelik'in infazı 17 Nisan 2019'a kadar ertelendi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ayşe öğretmenin ikinci kez cezaevine girmesi ertelendi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER