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Ayşe Kardaş Ergezen aslen nerelidir Çalışma Bakanı Yardımcısı'nın eşi kimdir

Ayşe Kardaş Ergezen aslen nerelidir Çalışma Bakanı Yardımcısı'nın eşi kimdir

Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcı'sı olan Ayşe Kardaş Ergezen, 1980 Balıkesir doğumludur. Ayşe Kardaş Ergezen, Muaz Ergezen ile evli ve bir çocuğu var. Ayşe Ergezen'in biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 12:46 - Güncelleme: 25-07-2018 12:46

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcı'sı Ayşe Ergezen, siyasete uzak bir isim değil. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Ayşe Kardaş Ergezen'in biyografisi haberimizde.

Ayşe Ergezen, 1980 yılında, Balıkesir- Gönen’de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen’de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesin’de Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset alanında yaptı.

İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başladı. Daha  sonra  kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesin’de Diplomasi eğitimi aldı.2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. Halen KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesidir. Mart 2016’dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. Son olarak ise  Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcı'sı oldu.

AYŞER ERGEZEN'İN EŞİ KİM KAÇ ÇOCUĞU VAR; Ayşe Kardaş Ergezen, Muaz Ergezen ile evlidir. Çiftin, İhsan Efe adında bir oğlu bulunuyor. Muaz Ergezen ve Ayşe Ergezen çiftinin nikahını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 13:09 insanlarin bilgilerini carsaf carsaf niye yayinliyorsunuz

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