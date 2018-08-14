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Ayşe Arman'ın eşi Ömer Dormen kimdir ilk kocası kimdi?

Ayşe Arman'ın eşi Ömer Dormen kimdir ilk kocası kimdi?

Ayşe Arman'ın eşinin ismi Ömer Dormen. Haldun Dormen ile Betül Mardin'in oğlu olan Ömer Dormen Ayşe Arman'ın ikinci kocası oluyor. İlk eşi Zafer Yılmaz Acar'dı. Ayşe Arman'ın kızı Alya Dormen ikinci eşinden.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 03:16 - Güncelleme: 14-08-2018 03:16

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman tiyatro ve reklam dünyasının iki duayen isminin oğlu olan Ömer Dormen ile evli. Ömer Dormen Ayşe Arman'ın ikinci kocası. Ayşe Arman'ın eşi olarak tanısak da Ömer Dormen'in hayatındaki isimlerin hepsi birer yıldız.

Ömer Dormen'in babası ünlü tiyatro üstadı Haldun Dormen. Ömer Dormen'in annesi de çok meşhur. Reklam dünyasının yaşayan efsanesi olarak görülen Betül Mardin, Ömer Dormen'in annesi. Ömer Dormen'in hayatındaki duayen isimler bu kadarla sınırlı değil. O aynı zamanda dünyaca ünlü müzik adamı Arif Mardin’in de yeğeni. Aile komple sanatçı ama o bambaşka bir iş yapıyor. 

Dedesinin hisse sahibi olduğu Türk Petrol'e ait Castrol Yağları ile iş dünyasına adım atan Ömer Dormen, BP Madeni Yağlar Ortadoğu ve İran Satış Bölgesi’ni yönetti. (Castrolü BP satın almıştı) Türkiye, BDT ve ıskandinav ülkelerindeki bölge yönetiminin sorumlusu olan Ömer Dormen, başarılı bir yönetici. 

Ayşe Arman'ın ilk eşi kimdi:  Ayşe Arman'ın ilk kocasının ismi Zafer Yılmaz Acar. Eski eşin adı 2002 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin düzenlediği baskınla gündeme geldi. Ayşe Arman'ın eski eşi 92 kilo eroinin nakliye organizatörü olarak yakalanıp tutuklandı.

Ayşe Arman ve Ömer Dormen'in çocukları   : Ömer Dormen ile Ayşe Arman ikişer kez evlenmişler. Ömer Dormen'in ilk eşinden Yasemin Dormen adında bir kızı var. İkinci eşi olan Ayşe Arman'dan olan kızı Alya Dormen ise 13 yaşına girdi.

Ömer Dormen verdiği bir röportajda karısı Ayşe Arman'ı şöyle anlatıyor: -O benim karım, sevgilim Ayşe. Biz evde iş kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. O evde Ayşe Arman değil. Dünyanın en şahane sevgilisi, en tatlı annesi. Sadece, onun deyimiyle “kanlı cuma” günleri, yani röportajını gazeteye yolladığı gün Ayşe Arman oluyor. Kimse onun odasının yanından bile geçmez. Cuma günleri, evdeki tavşan bile ondan uzak durur. Cumartesi-pazar normal halimize dönüyoruz. Hafta sonlarımız bizim için çok özeldir, çok keyif yaparız baş başa.

Ayşe Arman ise kocası Ömer Dormen ile olan ilişkisinin mahrem yanlarını da aktaran biri... Verdiği şöyleşi de şunları söylemişti:
-Aklımızda sevişmek yok. Birden göz göze geliyoruz, bir başka bakmaya başlıyoruz, anne baba değiliz sanki, sanki işlerimiz, yetişmemiz gereken yerler yok, birden dünyanın geri kalanı yok oluyor, biz kalıyoruz. Bu mesela. Beklenmedik zamanlarda beklenmedik yerlerde beklenmedik sevişmeler, benim için aşkın güzel bir hali...

-Birlikte seyahat ettiğimizde ise "ay parçası", sadece benim oluyor, bütün kötü emellerime onu alet edebiliyorum. İstediğim kadar öpüp sıkıştırıyorum. O da beni. 

-Hiç kimse bana Ömer kadar yakın değil. Büyüdükçe şunu fark ediyor insan: Evet, ten uyumu, seks çok önemli. Ben, özellikle meraklıyım, dokunalım, öpüşelim, sevişelim her fırsatta. Ama yine de güven, bağlılık, konuşmadan birbirinin gözünün içine bakarak anlaşabilmek, ruhen bütünleşebilmek, seksten daha önemli. Öteki türlü, şahane hayvansı bir şey oluyor, sevişmek değil birleşmek. Evet heyecanlı, haz da veriyor. Bu tür sevişmelere de itirazım yok ama bedenimden önce, galiba ruhumu ele geçirmesi gerekiyor. Ömer ikisine de sahip. 

-Sürekli Rusya’ya gidip geliyor, orada da şahane kızlar var. Benimle yaşadıklarını değerli bulduğunu biliyorum, beni arzuladığını da biliyorum ama insanız nihayetinde. Geçenlerde, "Bir kişiyle yatabilirsin ama sakın bana söyleme" dedim. Ve birden, "Bana bak, çıldırmış olmalıyım, unut demin dediğim şeyi, perişan ederim seni" dedim. Güldü.

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşımı! Gece kocam gelince onu...

 

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KİMDİR ?
Ayşe Arman
AYŞE ARMAN KİMDİR?

Hürriyet Gazetesi yazarı olan Ayşe Arman aslen nereli, ilk eşi kimdir? Ayşe Arman'ın ikinci kocası olan Ömer Dormen ile kızı Alya Mey Dormen hakkındaki merak edilenler: Ayşe Arman 9 Aralık 1969 yılında Adana'da doğumlu. Annesi olan annesi

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