Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşımı! Gece kocam gelince onu...

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Ayşe Arman eşi Ömer Dormen ile olan mahrem hayatını zaman zaman açık etmesi ile biliniyor. Kocası ile olan cinsel hayatı konusunda ifşalarda bulunan Ayşe Arman bu kez yaptığı paylaşımla gündemde. Yurt dışında çalışan eşi için hazırlık yapan Ayşe Arman, müstehcen bir notla seksi pozunu paylaştı.

Instagram sayfasına bu fotoğrafını koyan Ayşe Arman altına da şu satırları yazdı: -Biliyorum, hayatta bi sürü şey oluyor. Ama ben tek bi şeye kilitlendim. Bu hafta kocam geliyoooooo!!!!! Evi, ve atölyeyi ona hazırlıyorum. Eksikler vardı, elimden geldiğince tamamlamaya çalışıyorum. Bir gece de atölyeye atim onu diyorum :)))) Bu zalim dünyaya ve doların yükselişine bir tek AŞKLA direnilir.