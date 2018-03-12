Ayşe And kimdir aslen nereli Mina Başaran'ın kankası

Ayşe And kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ayşe And'ın annesi babası kim soruları Mina Başaran'a ait özel jetin düşmesinin ardından merak edilmeye başladı.

30 yaşında ve nişanlı olan, bu yaz yakın arkadaşı Mina Başaran'ın düğününden sonra evlenmeyi planlayan Ayşe And klinik psikologdu ve mutluluk hayalleri yarım kaldı.

UÇAKTA BULUNANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ: Dubai'den Türkiye'ye gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düştüğü belirlenen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu.

Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi.

Uçakta bulunan yolculardan birinin, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu belirtildi.



ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI: Yolculardan Liana Hananel'in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose'un kurucusu olduğu belirlendi.

UÇUŞ EKİBİ: Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN: Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti

KABİN MEMURU EDA USLU: Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.