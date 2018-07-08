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Ayrıntılar belli oldu! 10 bin polis, keskin nişancılar, helikopterler...

Ayrıntılar belli oldu! 10 bin polis, keskin nişancılar, helikopterler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın geniş katılımla düzenlenecek törenle yemin edecek olması dolayısıyla başkentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 18:33 - Güncelleme: 08-07-2018 18:33

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 22 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak. A

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı. 

10 BİN POLİS MESAİ YAPACAK

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak. 

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

28 ÜLKEDEN BAŞBAKAN VE PARLAMENTO BAŞKANI

Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 20:05 eletek öpme töreni ......................

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