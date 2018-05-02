Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

Yeliz Şar ile 5 ay önce anlaşmalı olarak boşanan Tolga Güleç Instagram'dan “Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım..." notuyla yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

Tolga Güleç ve Yeliz Şar çifti geçtiğimiz yılın Aralık ayında sürpriz bir kararla evliliklerini bitirmiş ve yaşanan ayrılığa rağmen dost kalacaklarını açıklamışlardı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aradan geçen onca zamana rağmen dost kalmayı başarabildiklerini gösteren ikiliden Tolga Güleç hesabından paylaştığı fotoğraf ve yazdığı satırlarla kafaları karıştırdı.

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Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

‘BU NASIL AYRILIK’ DEDİRTEN PAYLAŞIM: Tolga Güleç eski eşine sarılmış bir şekilde görüldüğü kareye düştüğü: “Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…” notuyla kafaları karıştırdı. İkilinin takipçileri de yapılan paylaşıma ‘O halde neden boşandınız?’ yorumları yapmaktan geri durmadı.

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Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

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Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

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