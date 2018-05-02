Ayrılsak da beraberiz! 5 ay önce boşanmışlardı ancak fazla dayanamadılar

‘BU NASIL AYRILIK’ DEDİRTEN PAYLAŞIM: Tolga Güleç eski eşine sarılmış bir şekilde görüldüğü kareye düştüğü: “Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…” notuyla kafaları karıştırdı. İkilinin takipçileri de yapılan paylaşıma ‘O halde neden boşandınız?’ yorumları yapmaktan geri durmadı.