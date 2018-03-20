Ayrılığı çabuk unuttu! Selena Gomez'in güneş banyosu

Sevgilisi Justin Bieber'dan ayrıldığı iddia edilen ABD'li şarkıcı Selena Gomez, Avustralya'nın Sydney kentinde lüks yatıyla güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Geçen yıl böbrek ameliyatı geçiren Selena Gomez'in kasığındaki yara izleriyle barışık olduğu da onları örtmemesinden anlaşıldı. Bir ara güvertede kitap okuyan 25 yaşındaki şarkıcı, daha sonra üzerindeki tişörtü çıkarmadan denize girdi.

Güvertede kitap okuyup güneşin tadını çıkaran Selena Gomez, bir ara arkadaşlarıyla şakalaştı. Ayrılık acısını denize girip kitap okuyarak atlatmaya çalışan Selena Gomez'e en büyük yardımı arkadaşları yapıyor. Arkadaşları Selena Gomez'i hiç yalnız bırakmıyor. Yıllarca flört eden Selena Gomez ile Justin Bieber birçok kez ayrılıp barıştı. İkili bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinde çeşitli olaylar yaşadı. Yıllarca süren süreçte evlilik hazırlıklarıyla ilgili detaylar konuşulurken ikili yollarını bir kez daha ayırdı.